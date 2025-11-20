モデルでタレントの溝端葵（24）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。テレビ東京系の音楽番組「ミュージックブレイク」出演を報告した。

「11／18〜21の放送は、OLさんです テレビ東京にて毎週火〜金曜 深夜3時ごろ放送です！ 見逃した方は11／21からテレ東アプリやTVerで見れます 今週でラストだよ〜！」とつづり、白シャツにチェックのベストのOL衣装を公開した。

また、別の投稿では、雑誌グラビア撮影時にオフショットを披露。緑色のバンドゥビキニや、「撮影中に枕投げしました笑笑」と明かしたグレーと黒のビキニ水着姿で頭の上に枕を乗せた笑顔ショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「とにかくピカイチ！」「OL姿も可愛すぎ」「圧倒的に可愛いすぎます」「笑顔がステキ」「セクシーでおヘソ綺麗」「めちゃデカい」「たまらん」「おてんばショットカワイイ」「修学旅行かい！」「なんだこれ、芸術？」「AIに余裕で勝てる人間」などのコメントが寄せられた。

溝端は大阪府出身。TikTokの動画投稿で注目を浴び、今年に入ってグラビアに初挑戦し、3月に発売した初のデジタル写真集「ガチでブレイクする5秒前」が大ヒット。特技はセルフジェルネイル、ダンス、バドミントン。趣味は岩盤浴、サウナ、そば屋巡りなど。身長163センチ。