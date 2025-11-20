モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズの公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が19日、自身のインスタグラムを更新。韓国旅行の様子を投稿した。

「韓国58時間」と題し、旅のハプニングを明かした。「航空券を間違えて予約。11月1日の午後から仕事だったので、何とか航空券を再購入しようとしたところ、直行便がなく、乗り継ぎ6時間の便しかありませんでした。金浦→済州→桃園。（パニック）仕方なく仁川から金浦近くのホテルでシャワーを浴びて休憩し、深夜4時に空港へ向かいました。ところがタクシーの運転手さんが私が外国人だと分かり、いきなり「国際線」へ……（パニック2）荷物を引きながら30分近くかかってようやく国内線ターミナルに到着。そこで国内線の手荷物預け入れ制限が15キロだと判明。荷物の整理や小分けに時間を費やし、ようやく制限重量に。6時20分発の便で、6時には搭乗開始なのに、私は5時55分になってもまだ税関の前にいた。10キロの手荷物を抱えて走り回り、疲れ切って息も絶え絶え、飛行機に乗り遅れるところだった（パニック3） こうした愛らしい小さなハプニングがあるからこそ、旅はより一層価値あるものになる…」とつづった。

移動はパニック続きだったが、観光や食は大満足だったことを感じさせる写真や動画をアップ。透け感ある白のロングワンピースや、黒のミニスカートに、レザージャケットや黒縁メガネなどをコーディネートした姿で、焼き肉や海鮮などを味わっただけでなく、コンビニエンスストアでカップラーメンをつくって食べる日もあった。

リン・シャンは台北市生まれで、16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動している。台湾代表のチアも務めた。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビアや写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube発信なども含めて幅広く活躍している。