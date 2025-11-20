

創業95周年の老舗チェーンは、構造改革を着実に実行できるのか（記者撮影）

【図表でみる】営業利益は大幅に縮小…パリミキホールディングスの業績推移

メイン顧客の高齢者層が縮小し、販売は苦戦。安さを求める消費者と付加価値を求める層へと二極化も進む。ロープライスの眼鏡チェーンが台頭し、海外は10年以上赤字が続く。実に厳しい現状だった。

眼鏡チェーン大手、パリミキホールディングスがMBO（経営陣による買収）を打ち出した。創業家側が11月13日から12月25日までTOB（株式公開買い付け）を実施。TOB価格はMBOを発表した11月12日の終値391円に約48％のプレミアムを付けた1株581円で、買収総額は159億円だ。

パリミキは業績が長期で低迷していた。今後、店舗の統廃合や商品施策の見直し、海外事業の再編、本社機能のスリム化などを実行する。構造改革を進めるうえで、業績の悪化や株価の下落が見込まれるため、MBOを選択したわけだ。

過半の持分を保有する創業家が主導

創業家出身の多根幹雄会長が代表を務める資産管理会社・ルネットが買い付けを進め、多根会長はTOB成立後も経営に当たる方針だ。ルネットはパリミキ株の45.07％を保有する親会社。このほか、創業家関係者（今回のTOBには応募しない）は7.89％を保有している。

TOBの買い付け予定数の下限は13.71％に当たる798万2900株。創業家側の議決権を3分の2以上とすることで、その後、株式併合などスクイーズアウト（少数株主からの株式強制取得）を着実に実行する流れだ。

1930年創業の老舗の苦戦は、明確に数字に表れている。全盛期だった02年3月期（当時は三城）は、売上高839億円、営業利益155億円と、営業利益率18％をたたき出す優良企業だった。この年には海外100店舗も達成している。





しかし、同時期にフレームが1万円などの低価格業態が増殖し始め、06年にはレンズ・フレームのセットが1万8900円の「眼鏡市場（めがねいちば）」がヒットし、シェアを獲得していく。00年代はジンズホールディングス「JINS」、インターメスティック「Zoff」など、レンズ・フレームで1万円を切る低価格ショップも登場し、競争は一気に過熱していった。

パリミキは売上高を伸ばせず、利益率も低下していく。リーマンショックの影響を受けた09年3月期は赤字に転落。これ以降、小幅の黒字と赤字を行き来する決算が続いた。25年3月期の売上高は507億円、営業利益は13億円にとどまっている。

背景には後発チェーンとのビジネスモデルの差異がある。

パリミキは福井・鯖江産などの自社ブランドもあるが、レイバンやポリス、エンポリオ アルマーニなど、有名ブランドの商品をきっちり仕入れて並べることも重視している。国家検定資格である眼鏡作製技能士の人数は業界トップクラス。補聴器も重要な商材だ。

一方、01年に眼鏡に参入したジンズは、フレームを自社で企画して海外で製造、直営店で販売するSPA（製造小売業）モデルだ。問屋や商社などの中間マージンを省き、自社でブランドを育成してきた。

経営体制を維持したまま変革できるか

ジンズも出店戦略の失敗など浮き沈みを経験したが、25年8月期には売上高972億円、営業利益は120億円まで成長した。一式単価は1万2039円で、粗利率は78％だ。ジンズと同じくSPAモデルで展開するインターメスティックも、粗利率は75.2％（24年12月期）と高い。

パリミキの単価は3万3157円（25年3月期、金鳳堂を除く）とジンズより高いが、粗利率は68％と10％下回っている。単にどちらのモデルが優れているという話ではないが、顧客のニーズが「より手軽に眼鏡を買いたい」という方向へ、変わり続けていることは確かだろう。

復活は険しい道になる。ジンズHDは次世代トップの下で「単一ブランドで世界一を目指す」（田中亮COO）と宣言、国内のシェア獲得に絶対の自信を持つ。インターメスティックはアンバサダーに目黒蓮（Snow Man）を起用し、強力な販促を仕掛ける。「メガネスーパー」運営会社も買収し、勢いに乗っている。

パリミキは経営体制を変えずに、どうブランド、店舗、会社を変えていくのか。MBO後も、老舗チェーンにとって生き残りを懸けた勝負が続く。

（田邉 佳介 ： 東洋経済 記者）