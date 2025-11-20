

18日、北京の中国外務省で、劉勁松アジア局長（手前右）と話す外務省の金井正彰アジア大洋州局長（同左）（写真：時事通信）

【中国のSNSで広まった問題の動画の場面】金井正彰・外務省アジア大洋州局長が頭を下げているように見える

高市早苗首相の「台湾有事」発言を受け、日本の金井正彰アジア大洋州局長と中国の劉勁松（りゅう・けいしょう）アジア局長が北京で会談しました。

なかでも注目を集めたのは、会見後2人が報道陣の前に現れたときの表情と態度です。両手をポケットに入れたまま立つ劉局長と、その劉局長にお辞儀をしているように見える金井局長。

はたして両氏の胸中とは？ 表情・動作分析の観点から考察します。

カメラの前で作られた「上下」の構図

会談後、報道陣の前に姿を現した両局長は、言葉を交わし、しばし立ち止まります。このとき劉局長は、ポケットに手を入れたまま、身体の正面をカメラの方に向けています。

顔と視線だけは金井局長の方に向け、口角をわずかに引き上げています。一方の金井局長は、身体の側面をカメラの方へ向け、頭をやや垂らし、視線も下に落とした姿勢です。



18日、中国のSNSで広まった動画。左が金井正彰・外務省アジア大洋州局長、右が劉勁松・中国外務省アジア局長。金井氏が劉氏に頭を下げたように見える＝［中国国営テレビ電子版より］（写真：時事通信）

報道映像をよく見ると、2人が会場から退出する際、金井局長が報道陣の方へ身体を向けるより先に、劉局長がカメラ正面に身体を向け、ひと言投げかけてから立ち止まっています。この動きによって、両氏の身体の角度は固定されます。

実際の体格差はほとんどないにもかかわらず、身体の向きや頭の角度の違いによって、劉局長の方が大きく、金井局長が小さく見える構図が生まれます。

さらに、金井局長が頭を垂れているため、劉局長の頭の位置は相対的に高くなり、引き上げられた口角と相まって、金井局長を見下し、冷笑しているようにも映ります。

金井局長の「お辞儀をしているような」姿勢については、「通訳の発言に耳を傾けているからだ」という解釈が示されています。実際、通訳が話しているあいだ、そして話し終えたタイミングで通訳の方に顔を向け、アイコンタクトをとり、リアクションをしている様子が確認できます。この点で、その解釈は一定程度妥当だと言えます。

しかし、金井局長の表情に目を向けると、別の読みも可能になります。金井局長は、会場を出て車に乗り込むまでのあいだ、終始、眉間にしわを寄せ、唇をきつく一文字に結んでいます。

これらの表情は、強い感情を抑え込んでいるか、大きな認知的負担、すなわち「頭をフル回転させている」状態で生じることが多いシグナル・サインです。

中国のほうが余裕がある状況か？

したがって、単に「通訳に耳を傾けているから」頭を下げているだけではなく、会談内容を深刻に受け止め、事態の重さと、問題解決に向けた取り組みが今も続いているという意識が反映されていると推測できます。

一方の劉局長は、冒頭に口角を軽く引き上げた表情を一度見せた後は、ほぼ終始、目立った表情変化のない無表情で通しています。「中国側は怒っている」という報道もありますが、映像上、劉局長から典型的な怒りの表情は確認できません。

むしろ、「社会的微笑」と呼ばれる礼儀的な笑顔をわざわざ見せる必要も感じていない、という心理状態と見るほうが自然でしょう。そうした態度をとれる程度には、中国側に余裕があると推測できます。

中国側が、報道されることをどこまで意識して、このような表情・動作をとったのかはわかりません。しかし、映像を見る側としては、「屈する日本」「余裕の中国」という日中の対照性を感じざるを得ません。

中国側に明確な意図があったかどうかにかかわらず、結果として日中の主従関係を印象づけることに成功しており、非言語の使い方という点で一手も二手も上手であったと言えます。

実際はどうあれ、印象操作で日本は敗れた

心理状態がどうであれ、戦略的な理由もなく相手に弱さを見せるのは得策ではありません。日本側は、非言語的な振る舞いが相手にどう見えるのか、第三者の目にはどのような印象として残るのかについて、十分な研究も訓練も行っていないように見えます。

本来であれば、自身のポジティブな側面を強く印象づけるパフォーマンスと、ネガティブな要素を目立たせないパフォーマンスを、国家として意識的に鍛え、場面ごとに設計していく必要があります。

非言語は「つい表に出てしまうもの」ではなく、「戦略的に用いるべき資源」であるという発想への転換が、今の日本外交にとって急務だと私は考えます。

（清水 建二 ： 株式会社空気を読むを科学する研究所代表取締役）