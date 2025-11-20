&TEAM¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù½é½Ð¾ì¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¡©¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¹¤²¤ëÃÎÌ¾ÅÙ
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë9¿ÍÁÈ¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×&TEAM¤¬½é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡&TEAM¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ØGo in Blind (·îÏµ)¡Ù¤Ç¥°¥ëー¥×½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥óÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¡£10·î28Æü¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤Ë¤Æ´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â½éÆü¤ËÁí½Ð²ÙËç¿ô110ËüËç¤òÆÍÇË¡£ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢Î¾Êý¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿½é¤ÎÆüËÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê&TEAM¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎÈà¤é¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¸ì¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¡¢FUMA¤ÈK¤¬¡ØËÁ¸±¾¯Ç¯ ¿·½Õ¡ªÃ¦½ÐÅç ÁêËÀSP¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤³¤Ç2¿Í¤Ï¡¢Åç¤òÃ¦½Ð¤·¤Æ4kmÀè¤Î¥´ー¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¶¥¤¦¿Íµ¤´ë²è¡ÖÃ¦½ÐÅç¡×¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËK¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î10·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥·ー¥º¥ó¥ì¥®¥å¥éー¤Ëº£Ç¯¤Î7·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ËºÆ¤ÓÈ´Å§¡£¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤Î³èÌö¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Î¦¾å´ØÏ¢¤Î»Å»ö¡£¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Ç¤Ï¡¢TBSÀ¤³¦Î¦¾å±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Éý¹¤¤»ëÄ°¼Ô¤ËÇ§ÃÎ¤ò¹¤á¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FUMA¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤è¤ê¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤ò¥ì¥®¥å¥éー¡ÊÉÔÄê´ü¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤ê¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤ÏÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¤ÎHARUA¤È¤È¤â¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤Ë¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½Ð±é¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç½Ð±é¤·¤¿4·îÊüÁ÷¤Î¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥Ã¥¿ー¥ºÈÓÅÄ¤¬9¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÄÀ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢9¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢½É¼Ë¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¤Ë¸þ¤±¤Æ¥²¥Ã¥¿ー¥ºÈÓÅÄ¤¬¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÉô²°¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢´î¤ó¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤¼¤Ò¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÇ¯¤Ç¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¡¢&TEAM¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¸ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌÌÇò¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ³Ú¶Ê¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥¯ー¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤°ìÊý¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¿¼¤¯¾ÂÍî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£
¡¡Íè¤ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢YUMA¤¬¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¤âÈà¤é¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤°ìÌÌ¤òÇÁ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
