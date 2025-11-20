WS第7戦で起きた乱闘騒ぎ ド軍左腕ロブレスキが振り返る「何か言われれば言い返す。そういうものだ」
ロブレスキは死球が故意ではないことをあらためて強調した(C)Getty Images
現地時間11月18日、米ポッドキャスト番組『Side Piece with Melissa Pfeister』は、ドジャースのジャスティン・ロブレスキをゲストに招き、ワールドシリーズ（WS）連覇の経験について語った最新エピソードを公開。その中で25歳左腕は、WS第7戦の乱闘騒ぎを振り返っている。
【動画】WS第7戦で一触即発！死球にヒメネスが激高…両軍ベンチから選手飛び出す
2点ビハインドで迎えた4回一死の場面だ。ここで2番手ロブレスキは、ブルージェイズの9番アンドレス・ヒメネスと対峙すると、カウント2-2から投じた5球目が打者の手首付近へ直撃。互いに不服そうな態度を見せると、両軍の選手がベンチから飛び出す一触即発の騒ぎとなった。
今回の番組内では、この一球に対するプロとしての悔しさがあったと明かし、「あそこで意図的に走者なんか出したくない。点差を追う状況下だし、死球が許されるような場面じゃない」と説明したロブレスキ。あくまでも自身のミスであり、死球が故意ではないことをあらためて強調している。
また、怒りで両手を広げていたヒメネスの反応に触れると、「マウンド上での僕は普段と違う。少し攻撃性というか、闘志を出しながら投げなければならないから」とコメント。「個人的な感情は一切ないけど、何か言われれば僕も言い返す。そういうものだ」と語っていた。
このように熱い一面も持つロブレスキだが、彼の強い気持ちは、しっかりと結果にも表れている。今季のWSは4試合に登板し、計5回を4安打無失点、6奪三振に抑える圧巻の投球で、ドジャース史上初の連覇に大きく貢献した。まだ伸び盛りの若手でもあり、来季以降さらなる活躍が楽しみでならない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]