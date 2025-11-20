Ｊ２磐田は２３日、ホーム最終戦で山形と対戦する。１９日は静岡・磐田市内で調整。全国高校サッカー選手権静岡県大会で３年ぶり３度目の優勝を飾った母校・浜松開誠館に刺激を受けたというＤＦ松原后が、今季初の４連勝でプレーオフ（ＰＯ）切符をたぐり寄せることを誓った。

後輩たちがこれ以上ない勇気を届けてくれた。開誠館は１５日の決勝で藤枝東と対戦。０―０のままＰＫ戦に突入する死闘を制し、全国への扉を開いた。自身は準々決勝から３試合の中継を見守ったことを明かし「夏（県総体）冬連覇なんて俺らの時代では考えられない。県を勝つのは簡単じゃないし、シンプルにすごいと思った」と拍手した。

決勝トーナメント４試合でわずか１失点。「チームとしての質、組織力は開誠館が一番良かったと思う。プレッシングや切り替えはプロみたいだった」。後輩たちの頑張りを自身の発奮材料にするつもりだ。

チームは３連勝でＰＯ圏の６位・仙台と勝ち点１差の７位（勝ち点６０）。ホーム最終戦は１１位の山形と対戦する。敵将は昨季まで磐田を率いた横内昭展監督だ。「僕にとっての恩師。キャリアに影響を与えてくれた。横さんとやるのは楽しみだし、成長を見せたい」と腕をぶす。自分の良さを出すよう口酸っぱく指導され、シーズンを通したメンタルの持ち方も教わった。感謝の気持ちはプレーで体現する。

「何とか結果を出して、このチームを救えるようにというモチベーション」。持ち前の突破力で左サイドを制圧し、逆転でのプレーオフ進出へ望みをつないでみせる。