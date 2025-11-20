¾®ÃÓÎ¤Æà¡¢ÂçÃÀÏª½Ð¡Ö¤Õ¤È¤â¤â¤¬¤¡¡Á¡ª¥¥ì¥¤¡×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡õ¥Ë¥Ã¥È»Ñ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÃå¤Ê¤µ¤¤¤Í¡©¡×
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÃÓÎ¤Æà¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤à¤µ¤à¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾æ¤ÎÃ»¤¤¿å¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ê¤É¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¸¡¼¡×¤È¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤ÎÆ©¤±´¶¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢¡Ö2026Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥¢¥¶¡¼¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¤¼¤Ò¡ª°ì²È¤Ë°ì¾®ÃÓ¡Ê¤â¤Á¤í¤óÊ£¿ô¤Ç¤â²Ä¡Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Íè·î7Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÃå¤Ê¤µ¤¤¤Í¡©¡×¡ÖÌþ¤·²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Õ¤È¤â¤â¤¬¤¡¡Á¡ª¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤¨¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤í¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥º¥Ã¥¥å¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¾®ÃÓ¤ÏÆÊÌÚ¡¦¾®»³»Ô½Ð¿È¡£04Ç¯¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËTBS·Ï¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Î¥ë¥ÊÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1stDVD¡Ö¤ª¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤òÈ¯Çä¡£09Ç¯¤Ë¡Ö¾®»³É¾Äê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¡¢12Ç¯¤Ë¡Ö¤È¤Á¤®Ì¤ÍèÂç»È¡×½¢Ç¤¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÎ±³Ø¤Ê¤É¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢18Ç¯10·î¤ËÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î³èÆ°Éüµ¢¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¤³¤¤¤±¡×¤â³«Àß¡£¿ÈÄ¹156¥»¥ó¥Á¡£