アイドルグループ「＃よーよーよー」の由良ゆら（23）が19日、自身のインスタグラムなどを更新。お気に入りの逸品を紹介した。

「由良ゆら観光大使させていただいている和歌山県由良町『BOATCAFE衣奈マリーナ』さんからガーリックオイルをいただきました」と報告。グレーのニットトップス姿でガーリックオイルを手にし、舌をペロッと出したショットを披露した。

「香りがほんっとうにすごいの かけるだけでいろんなお料理がプロになった! こちらふるさと納税の返礼品です! ぜひおんなじ味あじわってみてね」とお薦めした。

また、別の投稿では3年ぶりに掲載された「週刊ヤングジャンプ」のカットも公開。胸元を大胆に露出した赤の部屋着、オレンジ色のビキニ水着、水着の上にキャミソールを着用したドアップ姿などをアップした。

ファンやフォロワーからも「ちょっとドキッとした」「めっちゃかわいい」「惚れました」「可愛くてセクシー」「大人セクスィ〜」「おヘソ綺麗」「脇腹にホクロ」「えっっっっっろ」などのコメントが寄せられた。

由良は千葉・銚子市出身。オーディション合格をきっかけに、小学生から芸能活動を始め、中学2年で白石夢来の芸名でグラビアアイドルとしてデビュー。20年に由良ゆらに改名。同年、ゼロイチファミリア所属を公表。21年はYouTubeチャンネル「由良ゆら」を開設。同事務所の森香穂、貝賀琴莉、月なぎさ、琴るり、姫野ひなの、石原さきとアイドルグループ「＃よーよーよー」を結成。22年、和歌山県日高郡由良町の観光大使に任命。24年8月に1st写真集「ゆらドキッ！」を発売。趣味は料理、アイドルの応援。