NY株式19日（NY時間15:06）（日本時間05:06）
ダウ平均　　　46049.51（-42.23　-0.09%）
ナスダック　　　22529.49（+96.64　+0.43%）
CME日経平均先物　49310（大証終比：+670　+1.36%）

欧州株式19日終値
英FT100　 9507.41（-44.89　-0.47%）
独DAX　 23162.92（-17.61　-0.08%）
仏CAC40　 7953.77（-14.16　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.596（+0.023）
10年債　 　4.133（+0.019）
30年債　 　4.752（+0.019）
期待インフレ率　 　2.280（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.711（+0.005）
英　国　　4.602（+0.048）
カナダ　　3.256（+0.005）
豪　州　　4.416（-0.024）
日　本　　1.765（+0.026）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.44（-1.30　-2.14%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4073.20（+6.70　+0.16%）

ビットコイン（ドル）
88615.94（-3836.44　-4.15%）
（円建・参考値）
1391万3589円（-602359　-4.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ