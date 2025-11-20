ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は４万９３１０円
NY株式19日（NY時間15:06）（日本時間05:06）
ダウ平均 46049.51（-42.23 -0.09%）
ナスダック 22529.49（+96.64 +0.43%）
CME日経平均先物 49310（大証終比：+670 +1.36%）
欧州株式19日終値
英FT100 9507.41（-44.89 -0.47%）
独DAX 23162.92（-17.61 -0.08%）
仏CAC40 7953.77（-14.16 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.596（+0.023）
10年債 4.133（+0.019）
30年債 4.752（+0.019）
期待インフレ率 2.280（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.711（+0.005）
英 国 4.602（+0.048）
カナダ 3.256（+0.005）
豪 州 4.416（-0.024）
日 本 1.765（+0.026）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.44（-1.30 -2.14%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4073.20（+6.70 +0.16%）
ビットコイン（ドル）
88615.94（-3836.44 -4.15%）
（円建・参考値）
1391万3589円（-602359 -4.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
