きょうのＮＹ為替市場、ドル円は上値追いを加速し、１５７円台を付けている。片山財務相、城内経済財政相、植田日銀総裁による３者会談後の片山財務相の会見から円安が強まり、一気に１５０ポイント上昇した格好。片山財務相は「為替について具体的な話は出ていない。市場動向は高い緊張感持って注視。丁寧に対話すること確認」などと述べていた。



また、午後に公表されたＦＯＭＣ議事録を受けて、ドル高の反応が見られたこともドル円を押し上げている。議事録では「多くが１２月利下げは不適切とした一方、複数の委員からは１２月利下げは十分適切な可能性」と指摘していたことが明らかとなった。十分適切と指摘した複数の委員は恐らく、トランプ大統領に近いミラン理事とウォラー理事が含まれていると思われる。



１６０円を一気に視野に入れる動きが出ていることで、さすがに明日の東京市場では介入が話題になりそうだ。また、明日の９月分の米雇用統計への注目が集まっている。



なお、米労働統計局（ＢＬＳ）は１０月分の米雇用統計の公表を取り止めると発表。ただ、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）のデータだけは、１２月５日発表予定の１１月分に組み込むとしている。失業率などの家計調査のデータは遡って収集できないと説明した。１０月分の米消費者物価指数（ＣＰＩ）も発表されない可能性がある中、１２月５日の１１月分と１０月分のＮＦＰを含んだ米雇用統計は、１２月ＦＯＭＣの行方を判断する上で、天王山となりそうだ。



政府機関閉鎖の影響が出ていることも想定され、強い内容までは期待しにくい。市場では１２月は据え置きとの見方も増えつつあるが、局面が一気に変わる可能性も留意される。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

