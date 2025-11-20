¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡Û¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡ÈÍ³¿Ì¾¸Àº²¡É¤ÇËüÁ´»Å¾å¤²!¡¡¹âÌî»Õ¡Ö°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·Î¸Å¤¬Àþ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£½©¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡ÖÂè42²ó¥Þ¥¤¥ëCS¡×¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬19Æü¡¢ÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½Õ½©¥Þ¥¤¥ëG1Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï·ªÅìºäÏ©¤Ç¤·¤Þ¤¤½ÅÅÀ¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÆ°¤¡£1½µÁ°¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¤Ò¤ÈÄÉ¤¤¤â¿Ø±Ä¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µÙ¤ßÌÀ¤±2ÁöÌÜ¤ÇËÜÈÖ¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤Î¹½¤¨¤À¡£¡¡
¡¡ÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉõ°õ¤¹¤ëÀÅ¤«¤ÊºÇ½ªÄÉ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï¹âÌî±¹¼ËÎ®¤ÎºäÏ©2ËÜ¾è¤ê¡£±¹¼Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇØ¤Ë1ËÜÌÜ¤ò4F¡Ê800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë73ÉÃ0¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢2ËÜÌÜ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î1F¡Ê200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò15ÉÃ3¤ÇÆþ¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ÃÂ®¡£4F54ÉÃ1¤ÎÁ´ÂÎ»þ·×¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¤·¤Þ¤¤½ÅÅÀ¤Ç¥é¥¹¥È1F¤ò11ÉÃ8¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤òÈò¤±¤Ä¤ÄÅ¬ÅÙ¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ëÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¸²Ã¸º¡£¸«¼é¤Ã¤¿¹âÌî»Õ¤Ï¡Ö¹¶¤á²á¤®¤º¡¢·Ú²á¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À°¤¨¤ëÄøÅÙ¡£Á´ÂÎ»þ·×¤Ï54ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤·¤Þ¤¤¤ÎÈ¿±þ¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ°¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÙ»ÎS¤òÃ¡¤¡¢º£½©2ÀïÌÜ¡£Ãæ´Ö¤ÏÆ°¤¤Î¼Á¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£1½µÁ°¤ËºäÏ©¤Ç¶¯¤á¤ËÄÉ¤ï¤ì4F53ÉÃ2¡Á1F12ÉÃ0¡£¤¢¤Î¤Ò¤ÈÄÉ¤¤¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä´À°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÌî»Õ¤Ï¡ÖÁ°¾¥Àï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²º¤ä¤«¤Ë¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¾å¾º¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤¦¥Ï¡¼¥É¤ÊÄ´¶µ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ï¢¾¡¤Ç°ìºòÇ¯¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¤òÀ©¤·¡¢ºòÇ¯NHK¥Þ¥¤¥ëC¡¢º£Ç¯¤Î°ÂÅÄµÇ°¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆG1¡¦3¾¡¡£ÉÙ»ÎS¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¾¡¤ÁÇÏ¤è¤ê2¥¥í½Å¤¤ÊÌÄê59¥¥í¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ÎÈ¾ÇÏ¿Èº¹¡£¹ñÆâ¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀïÎò¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤ò¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÁ°¾¥Àï¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï2Ãå¤Ç¤â4³Ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡ÊÁö¤ê¤Î¡Ë´¶¿¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡Á°Áö¸å¤ÏÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢µÜ¾ë¸©¤Î»³¸µ¥È¥ì¥»¥ó¤ËÊüËÒ¡£6Æü¤Ë·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ëµ¢±¹¤·¤¿¡£¡ÖËÒ¾ì¤Ç¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤¬À°¤Ã¤¿¡£¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¶ÚÆù¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÂÎ·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡»Ë¾å9Æ¬ÌÜ¤Î½Õ½©¥Þ¥¤¥ëG1Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¡£¹âÌî»Õ¤Ï¡Ö»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¸À¤Ã¤¿¡ÈLosing¡¡isn¡¤t¡¡an¡¡option¡É¡ÊÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò±¹¼Ë¤È¤·¤Æ¤â¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤¸ýÄ´¤ÇÄù¤á¤¿¡£½©¤âÄºÅÀ¤Ø¡½¡½¡£·È¤ï¤ë¼ÔÁ´¤Æ¤¬¡¢¤³¤Î»×¤¤¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ãÆ±°ìÇ¯½Õ½©À©ÇÆ¤Ï8Æ¬¢äÆ±°ìÇ¯¤Î°ÂÅÄµÇ°¡õ¥Þ¥¤¥ëCSÀ©ÇÆ¤Ï²áµî8Æ¬¤¬Ã£À®¡£º£Ç¯¡¢°ÂÅÄµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬¾¡¤Æ¤Ð20Ç¯¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê9Æ¬ÌÜ¤Î½Õ½©¥Þ¥¤¥ëG1À©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä«ÆüÇÕFS¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC¡¢°ÂÅÄµÇ°¤È¹ç¤ï¤»¡¢²´ÇÏ¤¬½ÐÁö¤Ç¤¤ë¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤ÎJRA¡¦G1¡¦4¶¥Áö´°Á´À©ÇÆ¤â·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£