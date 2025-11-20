◇明治神宮大会高校の部決勝 九州国際大付11−1神戸国際大付（2025年11月19日 神宮）

九州国際大付の牟礼（むれ）翔（2年）の胸に、金メダルが輝いた。楠城祐介監督を胴上げし「日本一にさせると神宮が始まる前に言った。やっぱり（監督は）重かった」と笑った。

1番打者が強力打線のけん引役だ。6回に左翼線へ2点適時二塁打を放つなど1安打3打点で大勝に貢献。過去に星稜（石川）の松井秀喜、横浜（神奈川）の松坂大輔ら、目標に掲げる「ドラフト1位選手」が果たした優勝に導き「心からうれしい」とかみしめた。

青学大出身で、楽天などでプレー経験のある楠城監督は同じ右投げ右打ちの外野手だった。「不調な時にどう対応できるか」と助言され好不調の波を少なくするためにセンター返しを徹底。初戦の山梨学院（山梨）戦で教えを体現するバックスクリーン弾を放つなど全3試合で安打をマークした。

昨年の大会を制した横浜は勢いのままに選抜も制覇。来秋ドラフト上位候補に挙がる世代No・1外野手は「てんぐにならず勝っていきたい」と引き締めた。 （柳内 遼平）

≪OBのソフトバンク・佐倉が牟礼を称賛「理想の1番」≫

ソフトバンク2年目で九州国際大付OBの佐倉が、2年の牟礼（むれ）を称えた。「理想の1番。打線のスタートにいて、相手に恐怖を与えるようなバッティングは、チームの勝利につながっている」。山梨学院との2回戦ではバックスクリーン弾を放ったプロ注目の後輩が、自身に憧れ入学したということに「自分よりもいいものをもっている。足もあるし体も強い。憧れではなく、ライバルとして見てもらえた方が僕はうれしい」とOBらしいエールを送った。