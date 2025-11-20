¥Äー¥È¥é¥¤¥Ö¤¬½é¶¦±é¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿MC¤ò¹ðÇò¡ª¡Ö30Ê¬¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤Ã¤Æ´À¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¥ª¥ó¥¨¥¢ー¤Ç±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ª¡©
THE SECOND2025¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Äー¥È¥é¥¤¥Ö¤¬½é¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿MC¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¢¤È30Ê¬´Ö¡¢¤½¤ÎMC¤«¤é¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢´À¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¸åÆü¥ª¥ó¥¨¥¢ー¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä¡ª¡©
¡Ö´ØÀ¾¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¹¥¤¤ÊMC¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ßÀ²È¤«¤é¡È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿MC¡É¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖËÍ¤ÏÆ£°æÎ´¤µ¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Äー¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤«¤Î¤ê¡£¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤¿»þ¡¢ËÍ¤é¤¬Ì¡ºÍ¤ò¸«¤»¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éºÂ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼þÊ¿¤ò¥¤¥¸¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢½éÂÐÌÌ¤Ê¤ó¤Ç¡£¡Ê¤Ç¤âÆ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍÊÌ¤ËÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ø²¿¤«¤¢¤ó¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¥®¥ã¥°¤¢¤ó¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡¢ËÍ¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò²û¡£
¡Ö30Ê¬¤°¤é¤¤¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤Ã¤Æ¡¢´À¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ª¥ó¥¨¥¢ー¸«¤¿¤é¡¢´À¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤ÎËÍ¤¬ÉáÄÌ¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤ë½ê¤«¤é¡Ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ìÆ±¤¬Çú¾Ð¡£¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¤¬¡Ö¤¨ー¡ªÉÝ¤¤ÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ÖÃæ¡¢¤¿¤«¤Î¤ê¤¬¡Ö°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÁêÊý¤Î¼þÊ¿º²¤â¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¤È²ó¸Ü¡£¤¿¤«¤Î¤ê¤ÏÆ£°æ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÊÑÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó²Ï¹ç¤æ¤º¤ë¤â¡¢¡ÖËÍ¤é¤â¤½¤ÎÆ£°æ¤µ¤ó¤¬MC¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤µ¤»¤ÆÌã¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥¤¥º¤¬½Ð¤Æ°ðÅÄ¤¬Åú¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤Ë¡¢°ðÅÄ¤¬°ì±þ¥Ü¥±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥±¤¿¤Î¤«¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤Ï¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°ðÅÄ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ä¥«¥Ä¥«¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¡ØÍÙ¤í¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢°ðÅÄ¤¬µÞ¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¡£°ðÅÄ¤¬¤â¤¦´À¥À¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¤â¡Ö¡ÊÆ£°æ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡ËÍÙ¤ë¤¬¤¢¤ó¤Í¤ó¤Ê¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼¡¤Ë¥Äー¥È¥é¥¤¥Ö¤¬Æ£°æ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤¿¤«¤Î¤ê¤Ø¤ÎÍí¤ß¤Ï¥¼¥í¡£Æ£°æ¤Ï¼þÊ¿º²¤Ë¤Ð¤«¤êÍí¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¼þÊ¿º²¤¬¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éËÍ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¤¢¤²ÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Äー¥È¥é¥¤¥Ö¤¬¸ì¤Ã¤¿Æ£°æÎ´¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢11·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡×¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£