　国際サッカー連盟(FIFA)は19日、最新のFIFAランキングを発表し、日本代表は一つランクを上げて18位に浮上した。12月5日に行われる北中米W杯はこのランキングをもとに実施される予定となっており、日本は史上初めてポット2で本大会に臨むことが決定的となった。

　W杯の組み合わせ抽選会はFIFAランキングで同順位帯の国が同じグループに入らないよう、事前に決められたポット分けに基づいて行われる。

　抽選会のポット分け方法は現時点で国際サッカー連盟(FIFA)から正式発表されておらず、特に組み合わせ抽選会時点では未決定の欧州プレーオフ勝者の扱いで見解が分かれている。もっとも、各国大手メディアの多くは過去大会の大陸間プレーオフ勝者と同様、欧州プレーオフ勝者もポット4に入ると見込んでおり、現時点でもポット分けが”ほぼ”判明した状況と言える。

　この手続きに基づくと、ポット1には開催国3か国と出場国のFIFAランキング上位9か国が入り、続く12か国ずつがポット2とポット3にそれぞれ振り分けられる。ポット4には出場国中FIFAランキング下位6か国と、欧州プレーオフ勝者の4か国、大陸間プレーオフ勝者の2か国が入ることが見込まれる。

　ポット1には欧州・南米の列強勢が並ぶ。9月からFIFAランキング王座を守ってきたスペインを筆頭に、2位アルゼンチン、3位フランス、4位イングランドまでは順位変動なし。ブラジルが7位から5位に浮上し、6位ポルトガル、7位オランダ、8位ベルギーと続く。さらにドイツが9位に浮上し、ギリギリでポット1圏内入り。これらが開催国のアメリカ(14位)、メキシコ(15位)、カナダ(27位)とともに最上位ポットに入る。

　一方、10位浮上のクロアチアは惜しくもポット1に届かず、11位浮上のモロッコとともにポット2へ。13位コロンビア、16位ウルグアイ、17位スイス、18位日本、19位セネガル、20位イラン、22位韓国、23位エクアドル、24位オーストリア、26位オーストラリアが続く。18位の日本は開催国だった2002年を除き、これまではポット3以下での出場が続いており、史上初めてポット2で本大会に挑むこととなる。

　なお、本来であればポット2上位勢の12位イタリアは欧州プレーオフに回ることが決まったため、今回のポット分けには食い込めず。プレーオフを勝ち抜いた場合はポット4に回ることが見込まれるため、同じくプレーオフ参加の21位デンマーク、25位トルコなどとともにW杯“死の組”を構成する存在になりそうだ。

　ポット3は7大会ぶりの出場権を掴んだ29位ノルウェーを筆頭に、出場国拡大によって恩恵を受けた国々が多く並ぶ。30位パナマ、34位エジプト、35位アルジェリア、36位スコットランド、39位パラグアイ、42位コートジボワール、61位南アフリカは前回非出場。連続出場は40位チュニジア、60位サウジアラビアのみで初出場の50位ウズベキスタン、前回は開催国で初出場だった51位カタールが初の予選突破となった。

　なお、同順位帯には欧州予選から除外されていた33位のロシア、欧州予選で敗退した37位のセルビアもいるが、これらの国々は欧州プレーオフの出場権も持っておらず、現時点でW杯出場の可能性がなくなっている最上位勢となった。

　ポット4には66位ヨルダン、68位のカーボベルデ、82位のキュラソーといった初出場国が並ぶ。出場経験国も72位のガーナは2大会連続だが、84位のハイチは13大会ぶり、86位のニュージーランドが4大会ぶりの参加となる。ここに欧州予選の各組2位など合計16か国で争う欧州プレーオフの勝者4か国と、各大陸から集まる6か国で争う大陸間プレーオフの勝者2か国も加わる予定となっている。

　ポット分けは以下のとおり(※FIFA発表により正式決定)

▽ポット1

14.アメリカ

15.メキシコ

27.カナダ

1.スペイン

2.アルゼンチン

3.フランス

4.イングランド

5.ブラジル

6.ポルトガル

7.オランダ

8.ベルギー

9.ドイツ

▽ポット2

10.クロアチア

11.モロッコ

13.コロンビア

16.ウルグアイ

17.スイス

18.日本

19.セネガル

20.イラン

22.韓国

23.エクアドル

24.オーストリア

26.オーストラリア

▽ポット3

29.ノルウェー

30.パナマ

34.エジプト

35.アルジェリア

36.スコットランド

39.パラグアイ

40.チュニジア

42.コートジボワール

50.ウズベキスタン

51.カタール

60.サウジアラビア

61.南アフリカ

▽ポット4

66.ヨルダン

68.カーボベルデ

72.ガーナ

82.キュラソー

84.ハイチ

86.ニュージーランド

欧州プレーオフ1

欧州プレーオフ2

欧州プレーオフ3

欧州プレーオフ4

大陸間プレーオフ1

大陸間プレーオフ2