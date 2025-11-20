北中米W杯ポット分けが“ほぼ”判明!! 最新FIFAランクでドイツがポット1入り、日本は史上初ポット2に
国際サッカー連盟(FIFA)は19日、最新のFIFAランキングを発表し、日本代表は一つランクを上げて18位に浮上した。12月5日に行われる北中米W杯はこのランキングをもとに実施される予定となっており、日本は史上初めてポット2で本大会に臨むことが決定的となった。
W杯の組み合わせ抽選会はFIFAランキングで同順位帯の国が同じグループに入らないよう、事前に決められたポット分けに基づいて行われる。
抽選会のポット分け方法は現時点で国際サッカー連盟(FIFA)から正式発表されておらず、特に組み合わせ抽選会時点では未決定の欧州プレーオフ勝者の扱いで見解が分かれている。もっとも、各国大手メディアの多くは過去大会の大陸間プレーオフ勝者と同様、欧州プレーオフ勝者もポット4に入ると見込んでおり、現時点でもポット分けが”ほぼ”判明した状況と言える。
この手続きに基づくと、ポット1には開催国3か国と出場国のFIFAランキング上位9か国が入り、続く12か国ずつがポット2とポット3にそれぞれ振り分けられる。ポット4には出場国中FIFAランキング下位6か国と、欧州プレーオフ勝者の4か国、大陸間プレーオフ勝者の2か国が入ることが見込まれる。
ポット1には欧州・南米の列強勢が並ぶ。9月からFIFAランキング王座を守ってきたスペインを筆頭に、2位アルゼンチン、3位フランス、4位イングランドまでは順位変動なし。ブラジルが7位から5位に浮上し、6位ポルトガル、7位オランダ、8位ベルギーと続く。さらにドイツが9位に浮上し、ギリギリでポット1圏内入り。これらが開催国のアメリカ(14位)、メキシコ(15位)、カナダ(27位)とともに最上位ポットに入る。
一方、10位浮上のクロアチアは惜しくもポット1に届かず、11位浮上のモロッコとともにポット2へ。13位コロンビア、16位ウルグアイ、17位スイス、18位日本、19位セネガル、20位イラン、22位韓国、23位エクアドル、24位オーストリア、26位オーストラリアが続く。18位の日本は開催国だった2002年を除き、これまではポット3以下での出場が続いており、史上初めてポット2で本大会に挑むこととなる。
なお、本来であればポット2上位勢の12位イタリアは欧州プレーオフに回ることが決まったため、今回のポット分けには食い込めず。プレーオフを勝ち抜いた場合はポット4に回ることが見込まれるため、同じくプレーオフ参加の21位デンマーク、25位トルコなどとともにW杯“死の組”を構成する存在になりそうだ。
ポット3は7大会ぶりの出場権を掴んだ29位ノルウェーを筆頭に、出場国拡大によって恩恵を受けた国々が多く並ぶ。30位パナマ、34位エジプト、35位アルジェリア、36位スコットランド、39位パラグアイ、42位コートジボワール、61位南アフリカは前回非出場。連続出場は40位チュニジア、60位サウジアラビアのみで初出場の50位ウズベキスタン、前回は開催国で初出場だった51位カタールが初の予選突破となった。
なお、同順位帯には欧州予選から除外されていた33位のロシア、欧州予選で敗退した37位のセルビアもいるが、これらの国々は欧州プレーオフの出場権も持っておらず、現時点でW杯出場の可能性がなくなっている最上位勢となった。
ポット4には66位ヨルダン、68位のカーボベルデ、82位のキュラソーといった初出場国が並ぶ。出場経験国も72位のガーナは2大会連続だが、84位のハイチは13大会ぶり、86位のニュージーランドが4大会ぶりの参加となる。ここに欧州予選の各組2位など合計16か国で争う欧州プレーオフの勝者4か国と、各大陸から集まる6か国で争う大陸間プレーオフの勝者2か国も加わる予定となっている。
ポット分けは以下のとおり(※FIFA発表により正式決定)
▽ポット1
14.アメリカ
15.メキシコ
27.カナダ
1.スペイン
2.アルゼンチン
3.フランス
4.イングランド
5.ブラジル
6.ポルトガル
7.オランダ
8.ベルギー
9.ドイツ
▽ポット2
10.クロアチア
11.モロッコ
13.コロンビア
16.ウルグアイ
17.スイス
18.日本
19.セネガル
20.イラン
22.韓国
23.エクアドル
24.オーストリア
26.オーストラリア
▽ポット3
29.ノルウェー
30.パナマ
34.エジプト
35.アルジェリア
36.スコットランド
39.パラグアイ
40.チュニジア
42.コートジボワール
50.ウズベキスタン
51.カタール
60.サウジアラビア
61.南アフリカ
▽ポット4
66.ヨルダン
68.カーボベルデ
72.ガーナ
82.キュラソー
84.ハイチ
86.ニュージーランド
欧州プレーオフ1
欧州プレーオフ2
欧州プレーオフ3
欧州プレーオフ4
大陸間プレーオフ1
大陸間プレーオフ2
