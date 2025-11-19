「フエギア 1833（FUEGUIA 1833）」が、ミニサイズのフレグランスを自由に組み合わせ可能なセット「ビタコラ デ コンポジション（Bitacola de Compositions）」（5mL×2種 6820円〜）を11月22日に発売する。フエギア 1833 麻布台ギャラリーに新たに併設する「コンポジション ライブラリー（Composición Library）」限定で取り扱う。

【画像をもっと見る】

ビタコラ デ コンポジションは、香りを重ね合わせることでそれぞれの魅力を引き出す、フエギアならではの香りの楽しみ方である、香りの“コンポジション”をテーマに展開。2種をセットにしたものは、今年6月に伊勢丹新宿店で開催のポップアップで初登場した。

同セットは、フレグランス全コレクションの中から、好みの香りを自由に組み合わせ可能。レイヤードを通じ、異なる香りの複雑さが溶け合い、相互に作用し合うことで、思いがけない変化と深みを生みだすことから、よりパーソナライズされた香りの提案を叶える。なお、2本のフレグランスが収まるウッドボックス付き。

また11月22日から11月30日まで、麻布台ギャラリー2周年を記念した特別イベントを開催する。

◾️フエギア 1833：公式サイト