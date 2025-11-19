村上隆 × ケースティファイのコラボ新作、ブラインドボックス形式のスマホケースなど12型を発売

「ケースティファイ（CASETiFY）」が、現代アーティスト村上隆とのコラボレーションコレクション「FLOWERS BLOOM」の新作を11月21日に発売する。ケースティファイ公式オンラインストアおよび一部実店舗で取り扱う。

「FLOWERS BLOOM」では、村上隆の代表的モチーフである「フラワー」を用いたテックアクセサリーを12型を展開する。ブラインドボックス形式で販売される「フラワー ウェーブシリコンケース」（1万1330円）と「お花ちゃん スマホフィギュア」（7370円）のほか、「フラワリアン（FLOWERIAN）」のモチーフを採用した「お花ちゃん コレクティブル イヤホンケース」（4万5320円）、マグネット式ワイヤレス充電器（1万2100円）、シリコンビーズを組み合わせた「限定 フラワー スマホストラップ」（1万4960円）などをラインナップする。

また、トラベルスーツケースラインからも「フラワー」モチーフのアイテムを用意。機内持ち込みサイズの「フラワー ウェーブ シリコン キャリーオン スーツケース」（12万1220円）から新色のピンクカラーを含む全5色を展開する。

発売を記念して、ケースティファイ会員限定で、対象商品購入者に「村上隆×CASETiFY: FLOWERS BLOOM」プロモカードを先着で配付する。