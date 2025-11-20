道枝駿佑の初単独主演映画『君が最後に遺した歌』予告解禁 生見愛瑠の歌唱シーン初解禁
なにわ男子の道枝駿佑が主演し、生見愛瑠がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』より、最新映像となる予告とFilm Artworkが解禁された。
【動画】道枝駿佑主演×生見愛瑠ヒロイン『君が最後に遺した歌』ティザームービー
本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝駿佑、ヒロインに生見愛瑠を迎え、“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描く。生見は本作で歌唱とギターに初挑戦する。
メガホンを取るのは、『アオハライド』（2014）、『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』（2016）など数々の恋愛映画を作り上げ、2026年2月には『ほどなく、お別れです』の公開も控える三木孝浩。脚本には、『カノジョは嘘を愛しすぎてる』（2013）や『君の膵臓をたべたい』（2017）などを手掛けた、ラブストーリーの名匠・吉田智子。音楽は映画『糸』（2020）で第44回日本アカデミー賞・優秀音楽賞にノミネート、日本を代表する音楽プロデューサー・亀田誠治が担当する。
この度、“引き裂かれる2人の恋”を、初解禁となる生見愛瑠の歌声で魅せる最新映像が公開された。冒頭は、「僕らの歌は残り続けると、彼女はいつか言った―」と、春人（道枝駿佑）のモノローグで幕を開ける。
詩作が趣味の水嶋春人と、文字の読み書きが難しい「発達性ディスレクシア」を抱える遠坂綾音（生見）。文字の壁に苦しむ綾音に、春人は歌詞を提供することで、そっと手を差し伸べる。
放課後の部室、2人きりで歌を作り上げる青春の日々。綾音の歌声にのせて、少しずつ距離を縮める2人のかけがえのない時間が描かれる―。
そんな幸せな日々は一転、大粒の涙を流す春人と、悲しみに崩れ落ちる綾音の姿を映し出し、切ない別れを予感させる。彼らの“歌”に残された想い、そして涙が意味するものとは―。
本映像では生見が1年間近くトレーニングを重ねた「綾音の歌唱」が初解禁。透き通った声色の中に宿るエネルギーと、そこから伝わる芯の強さが印象的な歌声だ。今回解禁された歌のタイトルは、「君と見つけた歌」。劇中歌は全て音楽プロデューサー・亀田誠治の描き下ろし楽曲となる。
さらに、息をのむほど美しく儚い瞬間を捉えた、最新ビジュアルFilm Artwork【You and Me】が解禁。まばゆい観覧車の光の中で、互いを愛おしそうに見つめ合う春人と綾音が描かれており、二人の交錯する視線には、互いを大切に想う深い愛が宿っている。
「僕が書いて、君が歌う。たった10年の恋だった―。」というキャッチコピーも添えられ、2人が辿る運命と“愛の形”に期待が高まるビジュアルとなっている。
映画『君が最後に遺した歌』は、2026年3月20日全国公開。
