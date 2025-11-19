【ザ・ノース・フェイス】韓国限定コレクション発売 & 初のポップアップ開催！

昨年も日本で人気を博した【ザ・ノース・フェイス】の韓国限定コレクション「THE NORTH FACE Korea Collection」が再び日本上陸！ 11月20日（木）よりザ・ノース・フェイス公式オンラインショップにて発売されるほか、ルミネ新宿にて本コレクションを一堂に集めた初のポップアップショップが開催されます。実際に手に取れる機会は日本でここだけ！ スペシャルなラインナップを早速ご紹介します。

今回は人気のダウンアウターからボトムス、ハット、イヤーマフ、バッグまで、全32型の充実のラインナップ！ 韓国らしい都会的で洗練されたデザインと機能性が融合したコレクションです。

ジャケットとベスト、2ウェイで楽しめる「ヌプシダウンジャケット」

WL Vintage Nuptse DT Down Jacket\49,500（税込）

WL Vintage Nuptse DT Down Jacket\49,500（税込）

独特の質感と高級感を演出するワックス加工を施したようなナイロン素材を使用し、トレンドのウェスタンヴィンテージムードをヌプシスタイルで表現したダウンジャケット。袖は取り外し可能で、ベストとしても着用できる2ウェイ仕様。裾のドローコードでシルエットの調節も可能です。“ヌプシ”ダウンならまずチェックしたいアイテムです。

シンプルでタウンユースにもぴったりな「ロングダウンコート」

Actra Down Coat\60,500（税込）

シンプルなフード付きの膝下丈のロングダウンコートは、表地にはっ水加工が施され、保温性の高い軽量ダウンを採用。本体の裏地の背中部分にはカイロなどを入れて保温性をさらに高めることができるポケットも。手首の内側には指を通すことができるインナーカフスも装備し、袖からの冷気の吹き込みも防いでくれます。

変形キルティングのダウンジャケット＆パンツはセミブーツカットで今年らしく！

New Line Down Jacket\44,000（税込）、Line-X Pants\19,250（税込）

New Line Down Jacket\44,000（税込）

ボリューム感が目を惹くバッフルデザインのダウンジャケットは、曲線の変形キルティングがポイントに。はっ水加工を施したリップストップ素材と光沢素材をミックスした生地に、軽量で保温性の高いダウンを内蔵。冬コーデの主役になる1着です。

セミブーツカットのパンツは、はっ水加工を施したナイロンとポリウレタンを使用したストレッチ素材で、裏面は軽く起毛していて、保温性も◎。両サイドのシャーリングディテールがアクセントに。裾はドローコードでフィット感やシルエットを調節でき、さらにスナップボタンで長さの調節も可能です。

ふんわりとしたパディング素材の「ダッフルバッグ」

Bonney Duffel Bag S PD\13,750（税込）

ツヤのあるナイロンにパッド素材を入れ、立体的なフォルムに仕上げた円筒形のダッフルバッグ。手持ちのストラップをショルダーループに通せばショルダーバッグとしても使えます。ドローコードで開閉可能なシャーリングポケットをフロントと両サイドに備え、軽量ながら収納力も抜群です。

2ウェイ仕様でおしゃれに防寒できる「耳当て付きビーニー」

WL Fleece Earmuff Beanie\6,050（税込）

ふんわりとしたフリース素材の耳当て付きビーニー。耳当て部分を折り上げて着用できる2ウェイ仕様。フロントにあしらったロゴワッペンがアクセントに。頭部から耳まですっぽりと包んでおしゃれに防寒できます。

ルミネ新宿で初のポップアップショップを開催！

また、12月11日（木）まで、ルミネ新宿 ルミネ2 2Fイベントスペースにて、ポップアップショップも開催中です。期間中は、ゴールドウインがセレクトした日本国内では展開のないKOREAコレクションが勢ぞろい！ 実際に手にとって試着もできる貴重な企画ですので、ぜひチェックしてくださいね！

ゴールドウイン カスタマーサービスセンター

tel:0120-307-560

Senior Writer：Kyoko Dehara