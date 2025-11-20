神奈川県警本部（資料写真）

小学生以下の子どもたちが被害に遭う性犯罪が神奈川県内で後を絶たない。県警が昨年１年間に認知した１３歳未満に対する不同意わいせつ事件は５２件あり、今年も１０月末までで３１件に上っている。不同意性交事件はコロナ禍で一時的に減少したものの、昨年は１６件、今年も１２件と高止まりしている状況だ。県警は「子どもはなるべく１人で行動させないことが重要」と注意を促している。

県警によると、９月には横浜市内の路上で、登校中の小学２年の女子児童がすれ違いざまに男に下半身を触られる事件が発生。１０月には同市内にある商業施設のエレベーター内で、別の小学２年の女子児童が男に抱きつかれる事件が起きた。見知らぬ人に陰部を見せつけられたり、突然スマートフォンで撮影されたりする事案も相次いでいる。

県警は子どもや女性を狙った犯罪を防ぐため、防犯情報を知らせるサービス「ピーガルくん安全メール」で不審者の出没情報などを配信している。９月末までの事案別の配信件数は「公然わいせつ」が５３５件で最も多く、全体の約４分の１を占めた。「声かけ」も２７０件と多発している。

児童に対する声かけなどは事件につながる恐れもある。県警は警戒を呼びかけ、「防犯ボランティアとも協力しながら被害を防ぎたい」と話している。