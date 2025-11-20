巨人・ドラフト４位、中大の皆川岳飛（みなかわ・がくと）外野手（２２）が１９日、開幕スタメン＆新人王を目標に掲げた。都内で入団交渉を行い、契約金５０００万円、年俸１０００万円で仮契約（金額は推定）。背番号は３９に決まった。巨人の大卒ルーキー野手としては２００１年阿部以来となる開幕戦先発に期待がかかる。「開幕スタメンで出られるように頑張りたい。１年目でレギュラーで出ることが一番。アピールして新人王を取りたい。その中でＷＢＣ（出場）や日本を代表するプレーヤーに」と決意表明した。

中大出身ではＤｅＮＡ・牧、阪神・森下が新人年から躍動。中大時代には３学年上の森下がつけた背番号６を受け継いでいた皆川は「憧れの存在である選手がプロでも活躍しているのを見て、そういうプレーヤーになりたいという思いが高まっていた。僕もプロの世界に足を踏み入れるので、負けたくない思いが一番にある」と原動力にしている。牧、森下でも獲得できなかった新人王を目指していく。

屈指のレベルを誇る東都大学リーグでリーグ史上２５人目となる通算１００安打を達成。水野編成本部長は「安打製造機になってくれると信じて指名した。守備範囲が広くて肩も強い」と評価する。豊富な練習量で、下級生時から試合に出場し続けてきたタフさも武器。「しっかり練習をして、優勝と日本一に貢献したい」。１年目からレギュラーを奪取し、新時代を切り開く。（宮内 孝太）

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では３年夏に甲子園出場。中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを４度獲得。今秋のリーグ戦は１１試合で打率４割４分７厘、９打点で首位打者。同リーグ通算９７試合出場、打率２割９分７厘、３本塁打、３７打点。遠投１２０メートルで、前橋育英時代には投手で１４７キロを計測した。５０メートル走６秒２。１８２センチ、８８キロ。右投左打。