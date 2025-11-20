長嶋茂雄さん（享年８９）は生前、２００１年９月３０日の監督勇退あいさつを報じた１面の写真をとても気に入っていた。この有名な１枚は今年８月１６日の追悼試合（阪神戦）でキービジュアルの一つに選ばれ、２１日のお別れの会（ともに東京Ｄ）でも展示される。原稿を減らし、写真を中心に構成した当時としては画期的なレイアウト。制作の裏側を撮影した軍司敦史写真部長（５６）、当日の本戸辰男デスク（故人）、長嶋さんの言葉で振り返る。

第２次政権からの勇退を発表して２日後の９月３０日。本拠地最終戦となった満員の東京Ｄは異様な雰囲気に包まれていた。ナイターで行われた試合は横浜（現ＤｅＮＡ）に敗れたが、長嶋監督の姿を目に焼き付けようと、誰も帰らない。場内が暗転し、スポットライトを浴びた長嶋監督が、マウンド前に立てられたマイクに向かって歩き始めた。

本紙は１０人を超えるカメラマンが長嶋監督の一挙手一投足を狙っていた。一塁側カメラ席にいた軍司は、逆光気味に被写体を照らすライトが、効果的な位置にあると気づいた。「今日は同僚があらゆる角度から撮っている。広めの画（え）を狙ってみよう」。中距離望遠の７０ミリレンズで撮った、四方に頭を下げる背番号３は幻想的に見えた。

勇退あいさつに先立ち、編集会議では画期的な提案があった。原稿を極力減らし、写真を前面に押し出して１面を作れないか。写真デスクの本戸は次々に現場からバイク便で届けられるフィルム３０００枚以上をルーペで見ながら、写真の選択に頭を悩ませていた。

ＯＮに憧れ、巨人を撮り続けた本戸はすでに現場を離れていたが、この日に当番が回ってきた縁を感じていた。「私にとっても思い入れのある、長嶋監督の記念になる日の新聞。いつまでも読者の心に残るような紙面にしたい思いが強くあった」。のちに写真記者協会のコラムで当時の心境を、こう記している。

当初イメージしていたのは「巨人軍は永久に不滅です」の名文句で知られる、正面から撮影した現役引退のあいさつ。しかし、同じパターンではつまらない。あれこれ考えていたところ、後ろ姿がひらめいた。「そうだ、背中の３番でいこう」。締め切り時間を気にしながら、ネガを見直した。スポットライトを浴びた背中の３番と長く伸びた影。軍司が撮影したコマが目に飛び込んできた。「これでいける」。確信した。

翌日のスポーツ報知は芸能面も使って大展開。他紙も最後の雄姿を大扱いした。力作が並ぶ中、長嶋さんがこの写真を大変気に入っているという話が伝わってきた。本戸と軍司は後日、あいさつのため本社を訪れた長嶋さんに理由を尋ねた。「あなたでしたか。これを撮ったのは」。うれしそうなミスターは、１９４９年の米ピュリツァー賞を受賞したベーブ・ルースの写真を挙げて「こんな写真をイメージしていたんです」と明かした。引退後のルースが、ヤンキースタジアム２５周年式典であいさつする姿を背後から撮影した有名な１枚。「ピンストライプの３番と同じ３番、背中の角度。報知さんの１面を見て、まさにこれだ！と思いました」。偶然の一致とはいえ、写真の「見え方」まで気を配る姿勢に、２人は驚かされた。

上機嫌の長嶋さんは「記念に」と写真パネルにサインをした。「野球というスポーツは、人生そのものだ…」。インクがついた拳の跡が残るパネルは、２１日のお別れの会に展示される。