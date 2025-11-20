「第45回ジャパンカップ」の1週前追いが19日、東西トレセンで行われた。美浦では天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡3＝手塚久）が、嶋田（レースはルメール）を背にWコースで3頭併せ。僚馬に遅れたものの、力強い脚さばきを見せた。

この日もスタンド前からコース入り。道中はじっくり最後方を進み、直線は最内へ潜り込んだ。外ツルマウカタチ（4歳2勝クラス）が遅れ、ゴール前は中フィーリウス（3歳2勝クラス）と併せる形。最後は半馬身遅れたものの、疲れを感じさせない走りで7F96秒9〜1F11秒3をマークした。G1馬として挑む秋2戦目へ上々の仕上がりをアピール。見届けた手塚久師は「動きはいつも通り。嶋田はまだ緩いと言っていたけど、レース後に楽をさせてから1本目の追い切りだったので。疲れは案外なかったし心肺機能は1回使って良い感じ。上積みはあるのでは」とうなずいた。

引き続きメンタル面の状態も鍵を握る。「今日やったことでイライラしなければいいですが。中3週の経験がないので、それがどう出るか」と指揮官。初めて古馬と対戦した天皇賞・秋でポテンシャルの高さは証明済み。G1連勝に向け、心身とも万全の態勢を整えていく。