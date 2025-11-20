「大相撲九州場所・１１日目」（１９日、福岡国際センター）

横綱大の里が小結隆の勝に引き落とされ、昇進後初の連敗を喫した。デイリースポーツ評論家・元横綱武蔵丸の武蔵川親方は立ち合いの弱さを指摘し「優勝争いはこの先全然分からなくなった」と今後の展開を占った。

関脇王鵬を寄り倒した横綱豊昇龍、安青錦が２敗で首位は３人。義ノ富士、錦富士、時疾風が１差で追う。

◇ ◇

優勝争いはこの先全然分からなくなったけど、大の里はこの連敗は痛いな。隆の勝の右のど輪の一発目、あれで完全にあごが上がったし、足もそろってしまった。やっぱり前から言うように、押し相撲の相手は、苦手意識とまではいかなくても、得意じゃないんだ。

だから立ち合いで強く当たれていなかった。右も差せなかったし、右足もあと一歩前に出せなかった。ただ、勝った隆の勝は見事だったと思うな。のど輪をタイミングよく一番いいところにヒットさせて、いい相撲だよ。

２敗目の安青錦は何もできなかった。でも、この相撲は義ノ富士を褒めたいね。まわしにこだわらずに最後まで突き放していくと決めてたんじゃないか。いい流れでどんどん突いて、頭を下げる安青錦の上体を完全に起こしたね。