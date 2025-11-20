「大相撲九州場所・１１日目」（１９日、福岡国際センター）

勢いは止まらない。義ノ富士は頭から当たり、右をのど元に伸ばして安青錦の体を起こした。そのまま、もろ手突きを２発。一気に突き出した。

この日も熊本から親類が来場したご当地場所。初黒星をつけた大の里戦に続き、賜杯争いトップを圧倒。「突き切りました。自分の相撲が取れて良かった」。大歓声を受け、胸を張った。

前日の取組後、同部屋の炎鵬、川副らと食事した中華店で、客から金星を祝福された。銭湯のサウナでは、自身のニュースがテレビ画面に流れるのを見た。日大時代の監督に報告すると、安青錦戦に向け「突き起こすか上手を取れ」と連絡が届いた。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）からは「止まるな」と助言を受けた。

両方の助言を体現した会心星。義ノ富士は「イメージ通り。相手が起きるのが見えた」とうなずいた。師匠は「安青錦は一度起こせば軽い。止まらず攻めた。馬力がついてきた」と目を細めた。

右足負傷でロンドン公演は不参加。場所前まで休場も検討された。ふくらはぎには分厚いサポーターを巻く。「それで勝つと自信になる。一瞬で前に出ると今も痛いが、忘れるくらいうれしい」と発奮材料にした。

勝ち越しを決めて「ほっとした。次は２桁」と目標を上方修正。大の里の連敗を受け、１差に迫った賜杯争いは「全然気にしない」と言うが、さらなる上方修正も夢ではない。