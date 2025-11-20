◆大相撲 ▽九州場所１１日目（１９日、福岡国際センター）

前日に初金星の東前頭５枚目・義ノ富士は、１敗の関脇・安青錦を突き出して勝ち越した。トップで２敗の大の里、豊昇龍、安青錦を１差で義ノ富士、錦富士、時疾風の平幕勢が追う白熱の展開となった。

義ノ富士が新鋭同士の対決を制した。立ち合いから安青錦ののど元から肩口へ強烈な突っ張り。前傾姿勢が持ち味の相手の上体を起こして、一気に突き出した。「突き切ることができた」とうなずいた。初土俵から１０場所連続の勝ち越し。１１日目での給金に「先場所は千秋楽での勝ち越しだったのでうれしい。ホッとした」と笑みを浮かべた。

１０月上旬の稽古で右足を負傷し、ロンドン公演を休場するなど調整は万全ではなかった。現在も患部の痛みはあるというが「場所が進んでいくにつれて、けがをしていてもやれる自信がついてきた」と話した。優勝争いは１差でトップ３人を追う展開。すでに先頭３人との対戦を終えており、残り４日で３人の星のつぶし合いが予想される。初土俵から１０場所目の２４歳に、史上２番目の初土俵からのスピード初優勝の可能性が出てきた。（大西 健太）