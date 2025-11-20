パドレスは１９日（日本時間２０日）、オールスターに２度選出され、サイ・ヤング賞受賞経験を持つランディ・ジョーンズさんが７５歳で亡くなったと発表した。

パドレスは以下のように声明を発表した。

「パドレスは深い悲しみで愛する左腕投手、ランディ・ジョーンズ（ＲＪ）氏の逝去を悼みます。ランディ氏は５０年以上にわたり球団の礎であり、パドレス初のサイ・ヤング賞受賞投手として輝かしい功績を残しました。１９９９年にはパドレスの殿堂入りを果たし、現役引退後もその影響力と人気はますます高まり、球団の偉大な親善大使として、そしてファンの心からの人気者となりました。ＲＪ氏と出会い、野球や人生について語り合うことは、彼と時間を過ごす幸運に恵まれたすべての人にとって喜びでした。彼は私たちの人生と球団の歴史において、まさに偉大な存在でした。この辛い時期に、妻マリー氏とジョーンズ家の皆様に心よりお悔やみ申し上げます」

ジョーンズ氏は１９７２年、チャプマン大からパドレスにドラフト５巡目指名を受け、翌７３年には２３歳でメジャー昇格。２０試合に登板し１３９回２／３を投げて防御率３・１６という好成績を残し先発ローテーションの柱として経歴をスタートさせた。球速は速くないもののリーグタイ記録となる６８イニング連続無四球を記録する抜群の制球力でシンカーとスライダーを武器に７４年にはリーグワーストの２２敗を喫したが、７５、７６年には２年連続２０勝をマーク。７５年は防御率１位でサイ・ヤング賞投票２位、翌年は３１５回２／３を投げリーグ最多の２２勝してサイ・ヤング賞を受賞した。

しかし、この登板過多もあってか翌年以降は成績を落とし８０年までパドレスに在籍、８１、８２年はメッツでプレーしメジャー生活を終えた、通算３０５試合１００勝１２３敗、防御率３・４２。１９３３イニングで三振は７３５と少なかった。

１９９７年に背番号３５が永久欠番に、９９年に球団の殿堂入りを果たした。