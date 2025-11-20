阪神の工藤泰成投手（２４）が１９日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季の４２０万円から倍増となる８４０万円でサインした。２４年度育成ドラフト１位で入団した右腕は３月に支配下選手登録をつかみ、１軍登板も経験した。マッスルボディーが自慢だが、藤川監督の「野球の筋肉を付けろ！」というゲキを受け、このオフは下半身強化を掲げ、筋肉改革を宣言した。（金額は推定）

ライトグレーのスーツの上からでもはっきりと分かる鍛え抜かれた筋骨隆々な肉体。自慢の筋肉とともに会見場に姿を現した工藤は、球団からの評価に満足そうな表情を見せた。

「来年は右のリリーフが求められているというところでピースになってほしい、という話をしていただきました」

オフにまず着手するのは“筋肉改革”だ。秋季キャンプ第３クールの１２日。ブルペンで藤川監督が見守る中、３００球を投じた。その際「お前の筋肉は見せかけか！野球の筋肉を付けろ！」とゲキを飛ばされた。工藤は「今まではデカくしようという考えでやっていましたけど、デカくしながら野球につなげられるような筋トレも」と指揮官の言葉を受け、筋トレ計画の修正を図ることを決意した。

特に鍛えるのが足回り。「下半身を使うのがあまり得意ではない。右足に（体重を）残せる筋肉だったり、左足で地面の反力をもらえる、それに耐えられる筋力をつけたい」。足の筋力を上げることでフォームの安定性は格段に向上する。「大腿四頭筋だとかハムストリングスとか内転筋とかいろいろ。冬は下半身に重点を置いて」と足をムキムキにする予定だ。

育成選手として迎えたプロ１年目は３月に支配下選手登録を勝ち取り、１８試合に登板して０勝２敗１ホールド、防御率３・３１の成績を残した。怒濤（どとう）のルーキーイヤーが幕を閉じ、工藤は筋トレに飢えていた。「シーズン中は（筋トレが）できないと分かったので、オフのうちにしっかりやって蓄えようかな」とやる気マンマン。オフの期間で「（筋肉量を）２、３キロ上げようかな」ともくろむ。

今季残した宿題もある。「課題は制球力。調子の波を作らないということです」。開幕１軍入りを果たしたが、四球から崩れるシーンも目立ち、シーズンを通して３度の出場選手登録抹消を経験した。制球力の向上は１軍定着への鍵となる。トレーニングでフォームを安定させ、再現性を高めることは制球力の向上にもつながる。

藤川監督が発した右の速球派リリーバーの台頭が必要というメッセージも「（気が）引き締まりますね」と意気に感じた。「来シーズンは勝ちパターンで１年間回れるように頑張ります。５０試合は投げたいと思います」。来季こそは指揮官の信頼を勝ち取り、勝利の方程式に加わる。