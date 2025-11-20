「ＤｅＮＡ秋季練習」（１９日、横須賀）

ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が１９日、今オフに大相撲・九重部屋に“入門”するプランを明かした。この日、神奈川・横須賀市内で行われてきた秋季練習を打ち上げ。新監督として迎える初めてのオフ、“異業種交流”で監督としての視野や見聞を広めたい考えだ。

「新たな視点というか、リーダーとして、親方としての考えみたいなものを、相撲部屋に行って勉強してみたいなと」。組織を率いる指揮官として、他競技からのヒントも柔軟に取り入れる。「相撲という競技は日本の古くからある競技なので、また何か日本の特徴というものを見つけられるかもしれないので」とテーマは奥深く、「九重親方（元大関・千代大海）と交流があるので相談してみたい」と具体的な構想を口にした。

就任１年目のシーズンへ、勝負は既に始まっている。今秋は「ディフェンス強化」を最重要事項に、「春にやるのでは遅い」と投内連係やバントシフトなど意識づけを徹底した。オフを迎える選手たちに向け「逆に言うと、ここからが一番キツい時期。自分でどこまでできるか」と覚悟を求めた。