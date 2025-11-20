「明治神宮野球大会・大学の部・決勝、青学大４−０立命大」（１９日、神宮球場）

決勝が行われ、大学の部は青学大が４−０で立命大を下して、史上６度目、同大学では初の連覇を果たした。高校の部は九州国際大付が１１−１で神戸国際大付を圧倒し初優勝を飾った。九州地区は来春の選抜大会で神宮大会枠を獲得し、出場校は１増の５となる。

来秋ドラフト上位候補で最速１５１キロ左腕の立命大・有馬伽久（がく）投手（３年・愛工大名電）は悔し涙を流して神宮を後にした。

３点を追う七回から２番手で登板するも先頭に四球を与え、暴投で無死二塁。直後に直球を捉えられて右前適時打を浴び、２回１安打１失点で降板となった。３四球と制球も乱し「力の差を感じた」と肩を落とした。

今大会は初戦で大会新記録となる１０者連続三振を奪い、東京六大学王者の明大との２回戦でも６回２／３を２安打無失点６奪三振と圧倒するなど全４試合に登板。全国の猛者を相手に実力を証明した秋となった。「自信につながるところもあった。来年はもう一つ成長して絶対的なピッチャーになって帰ってきたい」。確かな手応えと悔しさを糧に、成長を遂げてみせる。