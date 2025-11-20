「明治神宮野球大会・大学の部・決勝、青学大４−０立命大」（１９日、神宮球場）

決勝が行われ、大学の部は青学大が４−０で立命大を下して、史上６度目、同大学では初の連覇を果たした。来秋ドラフト１位候補の渡部海捕手（３年・智弁和歌山）が先制Ｖ３ランをマーク。中日からドラフト１位指名を受けたエースの中西聖輝投手（４年・智弁和歌山）と高校時代から続く抜群のコンビネーションで頂点に導いた。高校の部は九州国際大付が１１−１で神戸国際大付を圧倒し初優勝を飾った。九州地区は来春の選抜大会で神宮大会枠を獲得し、出場校は１増の５となる。

中西はぐっと拳を握り、歓喜の輪の中心に立った。先発で２安打完封。大会記録にあと１と迫る１試合１７奪三振で連覇の立役者となった。

初回先頭から４者連続三振を奪う圧巻の立ち上がり。七回２死まで無安打投球を披露し、アウトを奪うたびに笑顔をのぞかせながら大学最後のマウンドを堪能した。「負けたくない、泣きたくない、悔しい思いをしたくないと思ってやってきた」と胸をなで下ろした。

智弁和歌山時代は３年夏の甲子園を制し、青学大でも最後の大会を日本一で締めくくった。ドラ１としてプロの門をたたく最速１５２キロ右腕。「１年生の気持ちで食らいついていきたい。とにかく勝ちたい」。プロの世界でも輝きを放つ。