阪神・工藤が、“脱・ボディービル”で来季50試合登板を誓った。契約更改交渉では倍増の840万円で一発サイン。来季はより投球パフォーマンスに直結する筋肉をつける考えを明かした。

「今までは（筋肉を）デカくしようという考えでした。野球につながるような筋トレをしたい」

ユニホーム越しでもわかるほど肥大した筋肉を兼ね備えている。しかし秋季安芸キャンプ中に藤川監督から助言を授かった。「野球の筋肉をつけよう」。直々アドバイスに応え、オフはスクワットなどで下半身を重点的に鍛える予定だ。

「（投球の中で）下半身を使うのがあまり得意ではないので。右足に体重を残せる力、左足は地面の反力をもらえる、それに耐えられる筋力をつけたい」 “体”だけでなく“技”も鍛える。今季は18試合に救援登板して防御率3・31、16回1/3で14四死球。制球力に課題を残した。今秋キャンプではブルペンで1日、300球以上の投げ込みを行った。「オフも地道にシャドーピッチングを続けていきたい。年間通して1軍にいること。50試合登板を目標にしたい」。真価が問われる2年目の来季へ向けて、オフはパンプアップでなく、レベルアップに励む。