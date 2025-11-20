◇W杯欧州予選C組 スコットランド4ー2デンマーク（2025年11月18日 スコットランド・グラスゴー）

サッカーのスコットランド代表DFアンディ・ロバートソン（31＝リバプール）はW杯欧州予選最終節のデンマーク戦に先発フル出場し、4ー2の勝利に貢献。逆転でC組首位に浮上し、1998年以来となる28年ぶりのW杯切符を獲得。試合後、7月に交通事故で急死したリバプールのチームメートであった親友ディオゴ・ジョタさんとの思い出を語った場面がネットで反響を呼んだ。

ロバートソンは試合後の会見で感情を抑えきれず涙。声を震わせながら「今日は一日中ジョタのことを考えていた。チームメートの前ではうまく隠せていたと思うけど、本当はかなり感傷的になっていたんだ」とコメント。様々な感情が入り交じった中でピッチ立ったとした。

続けて「彼とは一緒にW杯のことをたくさん話したよ。彼は（ポルトガル代表として）ケガで前回のカタール大会に出られず、僕自身は予選を一度も突破したことがなかった。だから僕らはいつもW杯に出るのってどんな感じなんだろうと話し合っていたんだ」とW杯出場が2人の目標だったと明かした。

さらに31歳という年齢から「これが最後のチャンスだろうと思っていた」と言及。リードしながら2度も追いつかれ、10人で戦う相手に苦戦しながら後半アディショナルタイムの2得点で勝利した熱戦について「信じられないよ。クレイジーだった。国民をハラハラさせたけど、それだけの価値があったと思う。W杯に出場できるなんてまだ実感がないよ」と話すと笑みがこぼれた。

ついに悲願のW杯切符獲得を獲得し「人生最高の夜だ。今夜、彼がどこかで笑ってくれているはずさ」と感慨深げ。この勝利を7月に交通事故で急死した親友ジョタに捧げるとした。

また、ネットではこのロバートソンのコメントに絶賛の嵐。「泣かせる」「やっぱりロボは最高だ」「魂の漢ロバートソン」「天国のジョタさんも喜んでいるはず」「W杯ではワタがいる日本代表と対戦してほしい」と大反響を呼んでいた。