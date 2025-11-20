巨人が米大リーグ・レイズから自由契約となったフォレスト・ウィットリー投手（２８）の獲得調査を行っていることが１９日、分かった。米メディアが報じた。１６年にＭＬＢのドラフト１巡目指名を受けた逸材。最速１６０キロ右腕の獲得となれば、懸案となっている先発陣の大きな補強となる。

ウィットリーはこの日、日本球界移籍を目指してレイズから自由契約となり、米ＦＯＸサンアントニオのチャック・ミナティナック氏は自身のＸで情報筋の話として「レイズからリリースを認められた後、ＮＰＢの読売ジャイアンツと契約するとのこと」と伝えた。

トッププロスペクトとして期待された右腕は度重なるケガに見舞われ、中継ぎ転向となった２４年にメジャーデビュー。今季は移籍先のレイズ傘下３Ａで登板１３試合（１２先発）で５勝４敗、防御率２・６０の成績を残した。

巨人は先発投手の補強が急務。今秋ドラフトでは１位から３位まで投手を指名し、前ヤンキース３Ａの前田健太投手（３７）も獲得調査するなど積極的な補強を進める。本格派右腕の獲得なれば、来季の日本一奪回へ向けた貴重な戦力となりそうだ。

◆フォレスト・ウィットリー（Ｆｏｒｒｅｓｔ Ｗｈｉｔｌｅｙ）１９９７年９月１５日生まれ。テキサス州サンアントニオ出身、２８歳。２０１センチ、９４キロ。右投げ右打ち。アラモ・ハイツ高を経て１６年のＭＬＢドラフト１巡目、全体１７位でアストロズに入団。マイナーでは先発起用も、２１年３月にトミー・ジョン手術を受けて同年シーズンを全休。度重なる故障から復帰後は２４年にリリーフ転向でメジャーデビューを果たす。２５年６月にレイズへ移籍。