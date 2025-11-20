阪神・高寺は会見中、最初から最後までニコニコしていた。球団事務所で契約更改交渉に臨み、650万円からほぼ3倍増の2000万円でサイン。内、外野守れるユーティリティープレーヤーを評価され、「結構、上げてもらいました」と表情が緩みっぱなしだった。

5月13日の新潟でのDeNA戦でプロ初本塁打。9回2死走者なしから値千金の同点ソロを放つ離れ業をやってのけた。「やっぱりプロ初ホームランは一番印象に残っています」。打撃センスを生かして自己最多の67試合に出場して打率・231、2本塁打。左翼という新天地に配置されて高卒5年目でリーグ優勝の一員に加わった。ただ、反省点が残った。

「6番とかを打たせてもらうことが多かったけど得点圏であまり打てなかった。そういうところで打てるように、もっと期待していると（球団に）言っていただきました」

得点圏打率は・172に低迷。31安打を打った一方、打点は7にとどまった。無走者の状況とは異なる厳しい攻めに苦しんだ。来季は「得点圏でしっかり仕事ができる打者になりたい」と誓った。達成するためにオフのテーマも決まっている。

「長打をもっと増やしたい。しっかり体重を増やしたい。体重を増やせば、いつもなんか足が速くなるので」

トレーニングで体重80キロから85キロに増量することでパワーを手に入れる計画。仮に、得点圏で今年の倍の成績となれば、率は・344に跳ね上がる。それぐらい打てば、年俸3倍アップに応えられる。（倉世古 洋平）