韓国の女性５人組グループ・ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭが１８、１９日に初の東京ドーム公演「２０２５ ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ ＴＯＵＲ ‘ＥＡＳＹ ＣＲＡＺＹ ＨＯＴ’ ＥＮＣＯＲＥ ＩＮ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」を開催し、２日間で計８万人を動員した。初ワールドツアーのアンコール公演として、デビュー３年６カ月でたどり着いた夢のステージ。最高のビジュアルと各地で磨き上げた抜群のパフォーマンスで魅せ、ＦＥＡＲＮＯＴ（ピオナ＝ファンの呼称）を熱狂させた。

最強の５人がドームで美しく燃え上がった。火が上がる映像を背負い、アンコール公演のために用意した神々しい特注衣装で登場。１曲目の「Ａｓｈ」で妖艶に舞ったかと思えば、続く「ＨＯＴ」「Ｃｏｍｅ Ｏｖｅｒ」はキュートな笑顔を咲かせてパフォーマンス。ＳＡＫＵＲＡ（２７）が「東京ドームにＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭがやってきました！」と宣言し、３時間超のＣＲＡＺＹでＨＯＴな祭典が幕を開けた。

リーダー・ＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮ（２５）は、登場場面から「イヤーモニターを突き抜けて声が聞こえてきた」と観客の盛り上がりに感激。会場規模を上げてもファン第一の姿勢は変わらず、ＨＯＮＧ ＥＵＮＣＨＡＥ（１９）の「ＦＥＡＲＮＯＴ待っていて」というキュートな呼びかけをきっかけに、トロッコでアリーナを一周。ＦＥＡＲＮＯＴを近くで感じた。

本編は「ＦＥＡＲＬＥＳＳ」「ＵＮＦＯＲＧＩＶＥＮ」などのヒット曲を連続投下し、この日のハイライトを創出。サンリオの人気キャラクター・マイメロディとクロミも駆けつけ、特別なコラボステージが繰り広げられた。ＫＡＺＵＨＡ（２２）は「たくさんのＦＥＡＲＮＯＴに囲まれ、私たちだけで舞台ができて、夢のような時間でした」と多幸感を漂わせた。

家族を初めて海外公演に呼んだというＥＵＮＣＨＡＥは「こんなに愛されているのを家族に見せられたのは、ＦＥＡＲＮＯＴのおかげ」と目を潤ませ、別グループで１１年前に東京ドームを経験していたＳＡＫＵＲＡも「アイドルとして１４年生きてきたけど、たくさんのことをかなえてきた代わりにたくさんの事も諦めてきた。でも乗り越えた先にこの景色が待っているなら、またアイドルの道を選ぶ」と号泣。５人で抱き合い、ＨＵＨ ＹＵＮＪＩＮ（２４）は「これからももっと大きな夢を見よう」と活躍を誓った。

◇ ◇

ＨＯＮＧ ＥＵＮＣＨＡＥ（ホン・ウンチェ）２００６年１１月１０日生まれ

ＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮ（キム・チェウォン）２０００年８月１日生まれ

ＳＡＫＵＲＡ（サクラ）１９９８年３月１９日生まれ

ＨＵＨ ＹＵＮＪＩＮ（ホ・ユンジン）２００１年１０月８日生まれ

ＫＡＺＵＨＡ（カズハ）２００３年８月９日生まれ