◆明治神宮野球大会 高校の部決勝 九州国際大付11―1神戸国際大付（19日、神宮球場）

秋晴れの神宮で、人さし指を何度も天に突き上げた。4年ぶり2度目の出場で初優勝。九州国際大付の1年生左腕、岩見輝晟は「自分の投球ができた。うれしい」と笑った。準決勝までの2試合で5本塁打を放った神戸国際大付を抑え込んだ。

初回に暴投で1点を失ったが、2回以降は187センチの長身から投げ下ろす130キロ台後半の直球とスライダーなどがさえて無失点。「低めに投げれば空振りが取れた」。9回2死一塁でマウンドを譲るまでに11三振を奪い、全て単打の散発3安打しか許さなかった。

西日本短大付に敗れた今夏の福岡大会決勝は2番手で登板。1死しか取れずに3失点した苦い経験を心に刻む。「先輩に経験させてもらったことで成長できた」。山梨学院との初戦は8回途中4失点（自責3）と粘り、逆転勝ちを呼び込んだ。

2年前の8月に就任した楠城祐介監督も感慨深げに歓喜の輪を見つめた。前監督の父徹氏から重責を引き継いでの頂点。「日頃から地域の方に応援してもらっている。いい結果をお知らせできうれしい」。地元北九州の支えにも感謝した。

九州・沖縄勢の優勝は12年ぶりで、福岡勢は実に25年ぶりとなった。さらなる躍進が期待される来春を見据え、楠城監督は「足りない部分を修正して」と強調。岩見は「1度の優勝では満足できない。春も夏も全部優勝したい」とナインの思いを代弁した。（山田孝人）

九州国際大付は打線も13安打11得点と爆発した。プロ注目の1番牟禮翔が3打点をマークし、5番上岡煌は9回に右翼席への2ラン。1年生も8番雪野陽真が3安打3打点と活躍した。山梨学院との初戦ではバックスクリーンへの本塁打を放った牟礼は「また日本一になれるよう、まずは今冬を一生懸命やりたい」と来春を見据えた。