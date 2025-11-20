「明治神宮野球大会・大学の部・決勝、青学大４−０立命大」（１９日、神宮球場）

阪神からドラフト１位指名を受けた立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１９日、ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２２）＝法大＝らと明治神宮大会の決勝を観戦し、ともにプロへ進む青学大の中西聖輝投手（２１）や小田康一郎内野手（２２）ら大学日本代表の仲間が日本一となった姿に気持ちを新たにした。

「本当にすごいです」。立石は神宮球場のスタンドでしみじみとつぶやいた。昨年は自身も出場し、１大会最多を更新する１０安打を記録。ただ、青学大に決勝で敗れ、頂点にはあと一歩届かなかった。今秋は大会出場権を懸けた横浜市長杯で準決勝敗退。雪辱のチャンスはプロの舞台に持ち越しとなった。

中日とＤｅＮＡのドラ１に刺激を受け、中西に対しては「投手だと対戦することもある。今後も交流はあると思いますし、切磋琢磨（せっさたくま）していきたい」と決意。松下も「プロでの対戦が楽しみ。（中西は）今日もすごい投球をしていましたけど、同じリーグなので打たないといけない」とうなずいた。大学球界で互いに高め合ってきたライバルたちと、プロの世界でも競闘していく。