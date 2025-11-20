阪神からドラフト１位指名された立石正広内野手（２２）＝創価大＝に向けて、“推し”からデイリースポーツを通じて応援メッセージが届いた。好きな有名人として名前を挙げている、元ＡＫＢ４８でタレントの福留光帆（２２）が単独インタビューに応じて、推し指名に感謝。兵庫県尼崎市出身とあって幼少時代から猛虎は身近な存在で、「あんま周りと比べずに頑張ってほしいですね」と同い年のスター候補にエールを送った。

◇ ◇

立石さん、好きな有名人に名前を挙げてくれて、ありがとうございます！！立石さんのおかげでお仕事いただけてるわけですね（笑）。そういうのに名前が挙がる人生を想像したことがなかったので、ビックリしました。そんな大事な局面で私でいいのかなと。おじさんファンが多いので、そんな若い子が応援してくれてるんだって、すごいうれしかったです。

ロッチの中岡さんからも、「好きなタレントに挙がってる」って連絡が来て。中岡さんは立石さんに注目してたみたいで、「うらやましいわー」って言われました。インスタもフォローしてくれてるんですよね。（写真を見ると）優しそうだし、あんまチャラくなさそう！！こういうので名前を挙げられた上でフォローを返したら、狙ってるみたいやん（笑）。よし、今（フォローを）返しました！！

でも、本当に好きかどうかはちょっとまだ疑ってます。頑張ってもっといろんなところで言ってほしいです。好きな有名人にはＴＷＩＣＥさんだったり、４人くらい挙げられてた気がしますけど、私は１発目なんですかね？私が好きなんだったら、ＴＷＩＣＥさんには似てる系統の顔の人がいないな（笑）。

立石さんとは同い年なんですね。良かった。私、年下ダメなんですよ（笑）。お話しする機会があれば小学校の時にはやったものとか、ぜひしゃべりましょう。男の子ならベイブレードかな？私はジュエルペットとか、そっち系。私、大喜利で最初（メディアに）めっちゃ出始めたとき、大喜利のことばっか聞かれたので、きっと野球のことばっかり聞かれてると思うので、野球に関係のないくっだらねえ話をしたいです。

私は地元が尼崎ですけど、商店街とか行くと六甲おろしがエンリピ（エンドレスリピート）なんですよ。もう町総出で阪神タイガースを応援しているという感じ。もう私も応援していることになっているんだろうな、って感じですね。パパは高校生まで野球をずっとやってましたし、阪神一択の阪神ファン。でも、パパと野球観戦したことなくて。ボートレースしか行ったことないです。

これからは立石さんの動向を見守りたいですね。実は中学の同級生の桜井（頼之介）くんが、中日からドラフト２位指名されたんですよ。中学の時は垂れ目だったんですけど、今出てる写真を見ると相変わらず垂れ目だなって。そっちも見守りたいですね。

私、甲子園も行ったことないんですよ。キッザニア甲子園なら行ったことあるんですけど…。立石さんが見に来てというのであれば、いつでも見に行きます！！名前を挙げてもらったからではなく、同い年の若者が頑張ってるのを見るだけで刺激をもらえますし。

あと、立石さんは環境が大きく変わるじゃないですか。私もＡＫＢ辞めてずっとブラブラしてたのに、急にバラエティーとか出るようになって。精鋭の皆さまの中に急に入って、自分のふがいなさに結構メンタルとか壊しがちだったので、あんま周りと比べずに頑張ってほしいですね。比べるなって伝えておいてください！！

◆福留光帆（ふくとめ・みつほ） ２００３年１０月２２日生まれ。兵庫県尼崎市出身。１９年１０月、ＡＫＢ４８チーム８の兵庫県代表としてデビュー。２２年７月にＡＫＢ卒業後は、タレントとして活動。Ｊ−ＷＡＶＥ「ＧＵＲＵ ＧＵＲＵ！」に水曜ナビゲーターとしてレギュラー出演。趣味はボートレースで、１２月開催の「ＳＧ第４０回グランプリ」の応援マネジャーに就任。