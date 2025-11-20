強い寒気が流れ込み、山沿いでは積雪も観測される中、新潟をはじめとする雪国では、「冬用タイヤ」への交換が欠かせません。かつて主流だったスパイクタイヤから、現在のスタッドレスタイヤへと移り変わった背景や、タイヤ交換の適切なタイミングについてまとめました。

■冬用タイヤの歴史と転換点

新潟県など雪国では冬の必需品である「冬用タイヤ」。



かつては金属ピン付きのスパイクタイヤが主流でしたが、アスファルトの損傷や粉塵による環境・健康被害が深刻化し、1991年に一部地域で禁止されました。





■スタッドレスタイヤの寿命と交換目安

その後、スタッドレスタイヤが普及し、運転方法の違いを体験するイベントなども開催。スパイクピンは「すべらない」お守りとして販売されたこともあり、雪国ならではの文化が生まれました。

スタッドレスタイヤの寿命は一般的に3～5年ですが、使用状況や保管方法によって異なります。



交換時期の目安としては、タイヤ側面の製造年表示や、溝の深さを示す「プラットホーム」の位置を確認します。



また、ゴムの柔らかさも重要で、硬化するとグリップ力が低下します。冬本番を迎える前に、早めのタイヤ交換と点検が安全運転のポイントです。また、北陸地方整備局も早めのタイヤ交換を呼びかけています。



