▼アンリーロード（茶木師）ほとんど仕上がっているので今朝は軽めでも、いい動き。状態は文句なしですね。ハンデも手頃。2000メートルでも後ろでじっくりためていければ。

▼イングランドアイズ（安田師）気持ちをなだめる程度の追い切り。夏場の方が精神的におっとりしている。気温が下がってどうかと思いますが馬場、コースは心配ない。

▼キタウイング（小島師）乗っている感じは本来の走りではないかな。重量50キロは間違いなくいいが、距離は少し長い。

▼クリノメイ（須貝師）火曜の調教で十分。前走は馬混みで運び、集中して走らせる内容。よく頑張った。2000メートルは合うし、当日テンションが上がらなければ。

▼コガネノソラ（菊沢師）先週まで負荷をかけて、今日は気分良く走らせた。休んで幅が出た。

▼シリウスコルト（田中勝師）動きは良かった。前走はボヤッとしていたが、今回はきっちり仕上がった。

▼タイムトゥヘヴン（柴田善）凄く元気で状態はいい。いい意味で子供っぽさを残しながらコントロールが利くようになってきている。

▼ダンディズム（野中師）9歳だけど動きはいいね。福島は合うし、展開が向けば楽しみはある。

▼ニシノティアモ（上原佑師）先週しっかりやっているし輸送もあるのでソフトな仕上げ。馬は落ち着いていて気持ちの余裕もある。

▼バビット（浜田師）先週やったことで良くなっています。コース相性もいいし、自分の競馬に徹して。

▼パレハ（新谷師）動きは良かった。北海道で3戦し、帰ってきてからも順調。小回りは合うし、立ち回りもうまいので。

▼リカンカブール（田中克師）順調に仕上がっています。短期放牧に出して感触もいいのでここへ。2走前のハンデ戦より1キロ軽くなるのはいい。

▼リフレーミング（藤野師）前走までは脚元を気にして坂路中心だった。今はコースでしっかりやれている。変わってほしいね。