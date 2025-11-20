LE¡¡SSERAFIM¡¡½é¤ÎÅìµþD¸ø±é2Æü´Ö¤ÇÌó8Ëü¿Í¡¡SAKURA¡È11Ç¯¤Ö¤ê¡É¤Ë´¶ÎÞ
¡¡K¡½POP¤Î½÷À5¿ÍÁÈ¡ÖLE¡¡SSERAFIM¡×¤¬18¡¢19¤ÎÎ¾Æü¡¢½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2Æü´Ö¤Ç·×Ìó8Ëü¿Í¤ÎFEARNOT¡Ê¥Ô¥ª¥Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤òÆ°°÷¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯È¾¤Ç¤Î³«ºÅ¤ËKIM¡¡CHAEWON¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤Ë¸«¤Æ¤¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡9¥«¹ñ19ÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¡£¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¼«¿®¤ò¶»¤Ë¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤ËÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÁ´ÎÏ¥À¥ó¥¹¡£¥É¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Ä¤Èº¸±¦¤ËÂç¤¤¯¹¤¬¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢ÉñÂæ¤ò²¼¤ê¤Æ¥È¥í¥Ã¥³¤ÇµÒÀÊ¤ò½ä¤ë¤Ê¤É¡¢³«ºÅÈ¯É½»þ¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡Ö¤É¤ÎÀÊ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¸ø±é¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼êÂ¤¬¥¹¥é¥Ã¤È¿¤Ó¤¿È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤äEDMÄ´¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£ËÌÊÆ¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖSPAGHETTI¡×¤ÏÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë2½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖCRAZY¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë3¶Ê¤ò´Þ¤à26¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢À±Ìî¸»¡Ê44¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖKawaii¡×¤òÈäÏª¡£²Ä°¦¤¤¤ÎÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÇFEARNOT¤Î¿´¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡HKT48»þÂå¤Î2014Ç¯°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±½ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿SAKURA¡Ê27¡Ë¤Ï²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤¹»Ñ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£