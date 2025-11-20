

ドラッグストアで購入される商品の内訳をコロナ前の2019年6〜8月と、2025年6〜8月の期間で比較します（写真：月の砂漠／PIXTA）

今や医薬品や日用品だけでなく、生鮮食品・惣菜・冷凍食品といった食品を充実させ、スーパーマーケット顔負けの品揃えとなっているドラッグストア。カフェを併設するお店も登場し、医薬品以外での利用機会が増えたという人も多いのではないでしょうか。

ドラッグストアではどんなものが売れ、どんなものが売れなくなっているのか。マクロミルのMHS（マクロミル個人支出調査データ）を基に、コロナ前と直近のデータを比較し、分析していきます。比較期間は、2019年6〜8月と、2025年6〜8月です。

「食品」の比率が「美容・健康」を逆転

まず、購入された商品の内訳（カテゴリ別金額比率）に大きな変化が見られました。2019年6〜9月には構成比トップ（48.6％）だった「美容・健康・医療衛生」カテゴリは39.5％へと9.1ポイント減少。

代わって、「食品」の比率が35.3%から44.0％へと8.7ポイント増加し、美容・健康関連を逆転しました。ドラッグストアの売り上げにおける「食」の存在感が、急速に高まっていることがわかります。





では、具体的に何が買われるようになったのでしょうか。購入金額の伸長率（2019年比）を見ていきましょう。

上位には、軒並み食品カテゴリが並びました。「調理済み麺」「生鮮野菜・果物」「惣菜・ホットフード」など、これまでスーパーやコンビニが強かった分野での伸びが顕著です。

具体的に見てみると、1位はそうめん（2704％）、2位パスタ（1363％）、3位冷やし中華（1355％）、4位焼きそば（1302％）、5位冷たいそば（1030％）がランクイン。

夏季のデータを使用しているため、特にそうめん、冷やし中華等の冷たい調理済み麺が上位に入りました。このほかにもアボカド・ブロッコリー、柑橘類など生鮮食品が上位にランクインしています。

食品以外で最も伸長率が高かったのは「マスク」です。これは、コロナ禍前（2019年）とコロナ禍後を比較した影響が明確に表れた結果と言えます。

逆に縮小が見られたのは「化粧品」カテゴリです。特にメイクアップ化粧品（※スキンケアカテゴリに縮小傾向は見られません）の減少が目立ちます。背景には、コロナ禍後の在宅勤務の普及によるメイク機会の減少や、韓国コスメの台頭によりドラッグストア以外（ECや専門店など）での購買が増えている可能性が考えられます。

「ドラッグストアのスーパー化」

近年、「ドラッグストアのスーパー化」が言及されてきましたが、今回のMHSによる分析でも、調理済み麺、生鮮野菜・果物、惣菜・ホットフードといった、従来スーパーで購入されていたような食品カテゴリで大幅な伸長が見られ、この傾向が明確に裏付けられました。

来店頻度や購買金額も上昇傾向にあることから、消費者がドラッグストアを「スーパーのように」日常的に利用するケースが増えていると考えられます。

一方で、化粧品（特にメイクアップ用品）のように、ライフスタイルの変化や新たな競合（韓国コスメ、ECなど）の登場により、他業態へ購買が分散しているカテゴリも見受けられ、ドラッグストア内の商品構成も大きな変革期を迎えていると言えそうです。

■分析の仕様と、ランキングの作成方法

データソース：MHS（マクロミル個人支出調査データ）

集計期間：2025年6月〜2025年8月

比較期間：2019年6月〜2019年8月

分析対象者：全国 15〜69歳の男女

分析業態：薬粧店・ドラッグストア

ランキング作成方法：市場規模を表す当社の独自指標「100人あたり購入金額」において、集計期間内におけるカテゴリ全体の購入者数が100人以上の項目に絞り込み、比較期間からの伸長率によりランキングを作成。

（三島 大輝 ： マクロミル シニアマネジャー、マーケティングデータアナリスト）