ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は上値追いが続いており、１５７円台を付けている。片山財務相、城内経済財政相、植田日銀総裁による３者会談後の片山財務相の会見から、円安が強まり、一気に１５０ポイント上昇した格好。



日本時間４時に公表されたＦＯＭＣ議事録を受けて、ドル高の反応が見られていることもドル円を押し上げている。議事録では「多くが１２月利下げは不適切とした一方、複数の委員からは１２月利下げは十分適切な可能性」と指摘していたことが明らかとなった。十分適切と指摘した複数の委員は恐らく、ミラン理事とウォラー理事が含まれていると思われる。



１６０円を一気に視野に入れる動きが出ていることで、さすがに明日の東京市場では介入が話題になりそうだ。



USD/JPY 157.02 EUR/JPY 180.90

GBP/JPY 204.83 AUD/JPY 101.50



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

