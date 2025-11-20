¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÎËÌ³¤³Ø±àÂç¡¦¹âÃ«½®¤¬²¾·ÀÌó¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö1·³Æ±¹Ô¡×¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ËÌ³¤³Ø±àÂç¡¦¹âÃ«½®Åê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬19Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç·ÀÌó¶â3500Ëü±ß¡¢Ç¯Êð700Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç²¾·ÀÌó¤·¤¿¡£ºÇÂ®153¥¥í¤ÎÂ¨ÀïÎÏ±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡×¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³Í¤ì¤ë¤È¡¢°ìÇ¯´Ö1·³¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£³«Ëë1·³¤È³èÌö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢12·î1Æü¤«¤éÌó3½µ´Ö¡¢¹âÃ«¤ÎÄó°Æ¤ÇÂç³ØÆ±´ü¤Ç¹Åç4°Ì»ØÌ¾¤Î¹©Æ£ÂÙ¸ÊÅê¼ê¤È2¿Í¤Ç´ØÅì¤Ç¡È¥ß¥Ë¥¥ã¥ó¥×¡É¤òÄ¥¤ë¡£ÎãÇ¯11¡¢12·î¤Ï³Ø¶È¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¹â¹»¤ä¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö»×¤¤ÀÚ¤êÅê¤²¤Æ¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢°ìÆüÃæÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¡×¤È¹âÃ«¡£º´ÌîÇ¡°ì¥¹¥«¥¦¥È¤¬¡Ö¼Á¤Î¤¤¤¤Ä¾µå¤È¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Î¶¯¤µ¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£¥×¥í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ëÄ¾µå¤ÈÊÑ²½µå¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë±¦ÏÓ¤ÏËüÁ´¤Î½àÈ÷¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡²¾·ÀÌó¤ò½ª¤¨¡¢½é¤á¤ÆÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¡Ö¶â¿§¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¤ÈËË¤¬´Ë¤ó¤À¡£¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇÂç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Ì¾¼Â¶¦¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¦Áª¼ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÃÝÆâ¡¡ÆØ¡Ë¡¡