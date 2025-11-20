¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¡¡GG¾ÞÏ¢Â³¼õ¾ÞÁÀ¤¦¡Ö3Ç¯Ï¢Â³¤Ç³Í¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È°ìÎ®¡×¡È¸Ô´ØÀá¥¥ã¥ó¥×¡É¤Ë¼ê±þ¤¨¡¡
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ÎÏ¢Â³¼õ¾Þ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£º£µ¨¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¼õ¾ÞÃæ¤À¤Ã¤¿À¾Éð¡¦¸»ÅÄ¤Î²ç¾ë¤òÊø¤·¤Æ½é¼õ¾Þ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¿®¤â²¿¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç³Í¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È°ìÎ®¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËý¿´¤Ï³§Ìµ¤À¡£
¡¡±¦¸ªÄË¤ä¹øÄË¤â¤¢¤ê¡¢º£µ¨½Ð¾ì¤Ï116»î¹ç¡£¸Î¾ãËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¹âÃÎ¡¦½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¼«¤é¡Ö¸Ô´ØÀá¥¥ã¥ó¥×¡×¤ÈÂê¤·¡¢½ÅÅÀÅª¤Ë¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ò¥ó¥¸Æ°ºî¡×¡£É¨¤ò¾¯¤·¶Ê¤²¤¿¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¡¢¿¬¤ò¸å¤í¤ËÆÍ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸Ô´ØÀá¤ò»ÙÅÀ¤ËÂÎ¤òÁ°¤ËÅÝ¤¹»ÑÀª¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¡Ö¸Ô´ØÀá¤Î½ÀÆðÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ò¥ó¥¸Æ°ºî¤ò¿¼¤¯¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥Ò¥ó¥¸Æ°ºî¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢²¼È¾¿ÈÉôÊ¬¤ÇÂç¤¤¤¶ÚÆù¤¬¤¢¤ëÂÀÂÜ¡¢¤ª¿¬¼þ¤ê¤Î»È¤¤¤¿¤¤¶ÚÆù¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÉ¨¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¡¢Á°Â¦¤Î¼å¤¤¶ÚÆù¤ò»È¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¸ª¤âÄË¤á¤¿¤·¡¢¹ø¤âÈ¿¤Ã¤ÆÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²ø²æ¤·¤¿¤ê¡£´Ö°ã¤Ã¤¿Æ°¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿È¿¾Ê¤ò¶»¤Ë¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×´ü´Ö¤Ï¥¢¥Ã¥×Á°¡¢Á´ÂÎÎý½¬½ªÎ»¸å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì2»þ´Ö¤º¤Ä¡¢·×50¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÎå¤ßÂ³¤±¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ÀÅÚÂæ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¹¤é³Ø¤Ù¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àµ¤·¤¤Æ°¤¤ò¡¢ËÍ¤¬º£¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡£º£¤Þ¤ÇÀª¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ð¥Ã¥È¿¶¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÀµ¤·¤¤Æ°¤¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈ¿ÉüÎý½¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Ä¤áÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÀèÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡Å·Á³¥¥ã¥é¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤â¡¢¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ²êÀ¸¤¨¤¿¶¯¤¤¼«³Ð¡£¡ÖÇ¯Îð¤Ï¼ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ð¸³¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ·ø¤°¤é¤¤¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼ã¤¤»Ò¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤¤ç¤¦20Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¥Õ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÙ¤à¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢Ì¾¼ê¤Ø¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡¡¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë