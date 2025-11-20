阪神の高寺望夢内野手（２３）が１９日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、春季キャンプから存在感を見せることを意気込んだ。１３５０万増の推定２０００万円でサイン。３倍超えの昇給に「しっかり評価していただきました」と笑みが止まらなかった。

今季はキャリアハイを大きく更新する６７試合に出場し打率・２３１、７打点。プロ初本塁打を含む２本塁打も放ったが、現状に満足しているわけではない。「２月１日から一番目立てるようにしっかりこのオフ準備して、まずはしっかり１軍で戦えるようにレベルアップしたいと思います」と闘志を燃やす。

藤川監督は秋季キャンプの最終日、高寺ら１軍を経験した選手について「目立たなかったね。このキャンプでは全く」と話し、来春キャンプへ向け「３倍、４倍の別人が来たというふうな状態になってもらえれば」とハッパをかけていた。遊撃、左翼の争いは来季さらに熾烈（しれつ）になる。高寺は「２月は実戦が入ってくるので、そこで結果を出せるように」と指揮官の想像を超える姿を見せる意気込みだ。

球団からは、・１７２だった得点圏打率を上げるように求められた。今季チャンスの場面では「打てないわ〜」という感じはなかったといい、「今年の反省を生かしてやればもっと打てると思っている。得点圏でしっかり仕事ができる打者になれるように」と誓った。

オフは長打力、走力をアップするために、現在８０キロの体重を８５キロまで増量する計画を立てている。「走攻守でもっとできると思う。来年しっかり成績、数字を出せるように」とこの冬で全てのレベルアップを図る。