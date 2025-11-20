阪神の前川右京外野手（２２）が１９日、球団事務所で契約更改交渉に臨み、１００万減の３１００万円でサイン（金額は推定）。プロ入り後、初の減俸となり「非常に悔しい１年」と率直な思いを語った。今季苦しんだ打撃面の弱点を克服し、来季は不動のレギュラーをつかむ。

反省をつなげる。今季は多くの打撃フォームを試したが、なかなか結果につながらず。昨季から出場数を大きく減らし、成績も落とした。「技術が足りないからメンタルも安定しなかった」。前川にとって、散々なシーズンだった。

内角が最大の弱点ということも認識した。秋季キャンプでは課題克服のため、足の踏み出す位置に修正を加えた。「自分を信じ抜いて、一つの軸を中心にやっていけたら」。元の打撃をベースとした上で、弱点をつぶし、進化していく考えだ。

来季から入ってくる大卒ルーキーたちは、同学年にあたる。ポジション争いも激化するが「自分のことをやらないと、スタートラインにも立てない。一日一日を大事に取り組んでいきたい」と矢印を自らに向けた。悔しい経験を糧に、来季は巻き返しを狙う。