日本代表は森保監督の通算100試合目となった18日のボリビア戦を勝利で飾り、25年シーズンを締めくくった。今年は72人を招集し65人を起用。うち25人がA代表デビューするなど、フレッシュな選手を多く試しながらも組織力を確立し連係の質を高めた。今年活躍が際立った選手を、データスタジアムのスタッツで振り返る。（記録課・海鋒 宏樹）

MF佐野海は、14日のガーナ戦で今年の1試合最多となるタックル奪取6回をマーク。守備範囲の広さと奪取力で試合を支配した。さらに守備だけでなく、前を向く推進力とパスセンスで攻撃の起点となり、南野の先制点をアシスト。10月パラグアイ戦での代表初アシストを含む「得点5プレー前までの関与」計6回は久保の10回に次ぐ2位タイだった。持ち味のボール回収能力も見せ、こぼれ球奪取計22回は今季全選手最多を記録。攻守で活躍し、主力クラスを脅かす存在へと一気に駆け上がった。

DF鈴木淳は、パラグアイ戦で空中戦10戦9勝の勝率9割と強さを発揮。以降、10月シリーズから3試合連続フル出場を果たした。ガーナ戦では後半途中から左ウイングバックで起用され、MF藤田へ完璧なスルーパスを通すなど、守から攻への安定性と万能性を証明。他にも対人強度の高さを存分に発揮し、デュエルは33回中25勝を記録。勝率75.8％は30回以上の選手で最も高く、ブラジルなどの強豪国相手でも堂々としたプレーを続けた。

GK早川は今季J1最多の102セーブで、首位に立つ鹿島を支える守護神。今月のシリーズでは連続フル出場し、冷静な対応で勝利に貢献した。A代表デビューから3試合連続無失点は鈴木彩の4試合に次ぐ、史上2人目の快挙。鈴木彩の復帰時期が不透明な中、アジア以外の国との対戦で経験を積めたのは、大きな収穫と言える。

選手層はさらに厚みを増し、来年の最終メンバーを巡る競争はさらに激しさを増しそうだ。目標とするW杯優勝に向け森保ジャパンは確かな進化を遂げた一年となった。