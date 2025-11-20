3歳牝馬限定の地方交流重賞「第36回ロジータ記念」（S1）が19日、川崎競馬場で行われた。2番人気ドナギニーがゴール前で差し切って、重賞初制覇。同馬には「第19回東京シンデレラマイル」（12月30日、大井）への優先出走権が与えられた。

最内枠から好スタートを決めて道中は内ラチ沿いの経済コースを運んだ。笹川は「本当にいいところを通れたので、後は自分の気持ちが馬に伝わらないように」と平常心で好位を追走。4角をロスなく回ってくると直線は逃げ粘るエスカティアとの差を1完歩ごとに詰める。「しまいがいい馬なので大丈夫だろうな、と」。鞍上が懸命にムチを振るい、ドナギニーがそれに応える。最後はグイッと半馬身、前に出た。「追い切りにも乗っていて成長している姿を見ていた。自信はあった。結果が出て良かった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

次走は未定だが中道師は「やっと芯が入ってきた。まだ一段、二段と強くなる可能性を秘めている」と大きな期待を寄せる。5度目の重賞挑戦でようやくつかんだ念願のビッグタイトル。一皮むけたドナギニーの動向から目が離せなくなった。

◇ドナギニー 父ラブリーデイ 母ポッドジゼル（母の父ゴールドアリュール） 牝3歳 大井・中道啓二厩舎 馬主・小川眞査雄氏 生産者・北海道新ひだか町の下屋敷牧場 戦績10戦4勝 総獲得賞金5149万円。